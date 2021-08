Běžné mýty ohledně covidu - vysvětleny

13. 8. 2021

čas čtení 5 minut





"Nemám žádné příznaky, takže i když mám covid, nikoho jiného nenakazím"



Není to pravda. Lidé, kteří nemají příznaky covidu, jsou méně nakažliví než lidé s příznaky, ale přesto mohou mít vysokou virovou zátěž a mohou virus šířit. Druhá věc je, že největší nakažlivost u těch, u nichž vzniknou příznaky, je den nebo dva předtím, než se začnou cítit nemocní, vysvětluje Christina Pagel z londýnské UCL.



Protože se v tu dobu lidi cítí naprosto v pořádku, chodí mezi lidi a do ulic a šíří nákazu.



Jedna studie zjistila, že lidé, kteří nemají příznaky covidu, rozšířili více než polovinu nákaz.



Nepředpokládejte, že jen proto, že vám osobně nic není, nejste rizikem pro druhé osoby. Není to pravda. Lidé, kteří nemají příznaky covidu, jsou méně nakažliví než lidé s příznaky, ale přesto mohou mít vysokou virovou zátěž a mohou virus šířit. Druhá věc je, že největší nakažlivost u těch, u nichž vzniknou příznaky, je den nebo dva předtím, než se začnou cítit nemocní,Protože se v tu dobu lidi cítí naprosto v pořádku, chodí mezi lidi a do ulic a šíří nákazu.Jedna studie zjistila, že lidé, kteří nemají příznaky covidu, rozšířili více než polovinu nákaz.Nepředpokládejte, že jen proto, že vám osobně nic není, nejste rizikem pro druhé osoby.





"Já se nenakazím, protože jsem byl dvakrát očkován."



Není to pravda. K dispozici je množství zdokumentovaných případů plně očkovaných lidí, kteří byli nakaženi covidem, a zatímco drtivá většina z nich nepotřebovala do nemocnice, mnohým z nich, jako britské televizní celebritě, moderátoru Andrewu Marrovi, 62 bylo po řadu týdnů opravdu špatně. Máme také důkazy, že i očkovaní lidé kolem sebe šíří nákazu, ze studií zdravotníků v Indii a ve Vietnamu.



Vakcíny jsou neuvěřitelně úspěšné při vaší ochraně před vážným průběhem nemoci, ale nejsou moc dobré pro ochranu před infekcí. Z dat studie REACT vyplývá, že vakcíny mají účinnost asi 50 - 60 procent pro zabránění nákaze (bez ohledu na to, zda máte příznaky nebo ne).



V raných etapách nákazy, jak vyplývá z nejnovějších dat, mají očkovaní stejně vysokou virovou nálož jako neočkovaní nakažení, ale u očkovaných mizí nákaza rychleji.



Očkování pomáhá zabránit jak nákaze, tak šíření viru, ale není dokonalé a nedá se předpokládat, že neonemocníte nebo že nenakazíte juiné.



"Já už jsem covid měl(a) - tak vakcínu nepotřebuju"



Pokud jste prodělali covid, skutečně vám to poskytuje rozumnou míru ochrany před novou infekcí. Ale není to tak dobrá ochrana jako ochrana očkováním. Imunita získaná očkováním trvá déle a je účinnější vůči novým variantám. Pokud jste už covid prodělali, očkování posílí vaši imunitu.



Nejlepší imunita je nyní u lidí, kteří jsou dvakrát očkováni a předtím prodělali covid. Jediný problém je, že jestliže jste nedávno měli covid, musíte počkat 28 dní, než můžete být očkováni.



"Mám dobrý imunitní systém, proto vakcínu nepotřebuju"



Samozřejmě, mít dobrý imunitní systém je lepší než mít špatný imunitní systém. Ale i dosud zcela zdraví lidé mohou covidem velmi vážně onemocnět, skončit v nemocnici a zemřít. Víme také, že 10 až 30 procent dospělých končí s dlouhým covidem, i když měli mírný průběh nákazy.



A nejde jenom o vás. Možná proděláte infekci covidem bez problémů, nebo nebudete mít vůbec žádné příznaky, ale koho jste nakazili? Všichni se dostáváme do styku se zranitelnými lidmi v supermarketu, ve veřejné dopravě, při návštěvě příbuzných nebo v restauraci. Máme vůči nim povinnost je nenakazit.



"Děti jsou v pořádku, když dostanou covid"



Děti mají daleko menší riziko vážného onemocnění nebo dlouhého covidu než dospěli, ale mohou se přesto stát obětí obojího. Asi každé dvousté nakažené dítě končí v nemocnici. Děti také propadají několik týdnů po nákaze tzv. multisystémovému zánětlivému syndromu, který může být velmi vážný a končí na jednotkách intenzivní péče. Je to velmi vzácné, postihuje to asi 30 z 100 000 nakažených dětí.



Dosud se zkoumá, kolik covidem nakažených dětí končí s dlouhým covidem. Různé studie to odhadují na 2 až 8 procent. To je nižší než u dospělých, ale nula to není, a vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti budou nákazou trpět především děti, zejména až se vrátí do školy, i 2 procent je značně vysoký počet.



V Británii bylo od 19. dubna 2021 celkem více než 420 000 nákaz dětí a mladých lidí ve věku 0-19 let a více než 2000 hospitalizací dětí ve věku 0-17 let s covidem.



"Roušky nefungují"



Víme, že koronavirus se šíří především vzduchem a tím, že ho lidé vydechují, tím, že mluví, křičí či zpívají. Roušky v žádném případě nejsou dokonalé, ale zabraňují tomu, aby váš dech zasáhl obličej někoho jiného, když s ním mluvíte. Nosíme roušky především proto, abychom ochránili druhé lidi před naším dechem. Chcete-li chránit sebe i druhé, musíte si koupit respirátory vyšší kvality N95, FFP2 či FFP3.



Z nedávné studie vyplývá, že vysoké procento nošení roušek snižuje nákazu asi o dvacet procent, takže to není perfektní, přesto je to ale podstatné snížení...



"Tohle bude poslední vlna nákazy"



Mnoho expertů předpokládám, že infekce znovu začnou na podzim narůstat. A pokud by vznikla nový varianta, nakažlivější než delta, nebo efektivnější při nákaze očkovaných lidí. Pokud se covid dál šíří globálně, je možné, že se bude šířit měsíce i roky. Proto je nutno usilovat o proočkování celého světa.





Podorbnosti v angličtině ZDE



0