Cizák Rakušan, aneb Hledá se kompromat

13. 8. 2021 / Karel Dolejší

Plíživá restaurace starého režimu v postkomunistickém Česku - jako třeba prezidentovo otevřené odmítání politického pluralismu - nabývá teď i podoby návratu k vládnutí prostřednictvím "kompromatu".

Budeme-li se řídit zásadou, že je normální jmenovat šéfy tajných služeb jen na základě loajality k držitelům moci, celý proces se výrazně urychlí.

Andrej Babiš podle informací jednoho z jeho lidí po starém estébáckém způsobu shání kompromitující materiály na lídra opozičního STANu Víta Rakušana. Ten se zmiňuje, že je údajně již delší dobu sledován.



Hledání kompromatu na Rakušana by se ovšem velice usnadnilo, pokud by do čela českých tajných služeb byly jmenovány osoby vybrané na základě kritéria prosazovaného novou akvizicí ČSSD Matějem Stropnickým. Stav, kdy premiérova milenka úkolovala vojenskou kontrarozvědku za účelem sledování jeho manželky - absurdní stav, který jsme zažili v době Nečasovy vlády - by byl snadno překonán politicky daleko závažnějšími záležitostmi. Premiér by například pověřil jen k němu samému loajálního šéfa zpravodajské služby, aby mu materiály na politického konkurenta našel on a jeho podřízení, s jím svěřenými prostředky a za státní peníze.

Kdo by mu v tom mohl zabránit, když by jednou všichni uznali, že tak jako v Asadově Sýrii je smyslem existence tajných služeb výhradně udržení vládce u moci? Co by mohl dělat parlamentní výbor pro obranu a bezpečnost, pokud by premiér i v oblasti zpravodajství ztotožnil své vlastní soukromé zájmy se státním zájmem a prošlo mu to?

Připomeňme, že v době, kdy se formovala osobnost agenta Bureše, bývalo zcela běžné, aby tajné služby shromažďovaly kompromitující materiály nejen na politické odpůrce (aby je bylo možno přinutit k poslušnosti, k podlému donášení na další opozičníky, případně je coby nezlomné "odstřelit" a zbavit veřejné reputace), ale zrovna tak i na přední činitele utlačitelského aparátu, jako byl třeba známý prokurátor Urválek se škraloupem z doby protektorátní. Tlusté složky českých fašistů zaručovaly, že budou věrně sloužit komunistické straně, protože jim nic jiného nezbývá. A potenciálně mohla být složka s kompromatem založena prakticky na každého, s kým chtěl totalitní režim "vyjednávat"...

Jsou zřejmě mezi námi i lidé, kteří touží po návratu takových "idylických" časů. Nejšpinavější předvolební kampaň polistopadové historie přitom funguje jako svého druhu stroj času. Namísto argumentů proti politickému konkurentovi se už zase hledá kompromat.

Je našlápnuto, společenská atmosféra se pomalu mění a skrupule mizí. Uvědomíte si to třeba, když pracovnice banky sdělí dvacet let politicky neorganizovanému klientovi, že je prý "potenciálně politicky exponovaný". Kdo nebo co v daném peněžním ústavu vedlo k podobnému závěru se těžko dohadovat. Každopádně jsem si jist, že ještě řekněme před deseti lety by žádná banka přinejmenším nepřiznala shromažďování "informací" zcela irelevantních pro vedení účtu průměrného klienta.

Ve věci premiéra jde však ještě o něco jiného. Starého psa novým kouskům nenaučíš - jednou si zvykl spoléhat na kompromitující materiály, navždy bude spoléhat na kompromitující materiály. Jinak to neumí. 30 000 - 40 000 mrtvých v důsledku manažerského selhání v pandemii nemá být politickým argumentem. Tím se stane nějaká "pikantérie" ze soukromí opozičního politika.

Bude-li Babiš ponechán v čele země, dočkáme se v dalších letech jen v mnohem větším měřítku toho samého.

