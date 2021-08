Afghánistán, Bidenův neřešitelný problém

16. 8. 2021

Joea Bidena odsuzují Republikáni za nynější situaci v Afghánistánu, avšak kořeny krize jdou zpět mnoho let



Slova politiků je pronásledují. "Absolutně neexistuje žádná podobnost," řekl Joe Biden minulý měsíc na dotaz, zda vidí nějakou podobnost mezi odchodem amerických vojáků z Vietnamu a z Afghánistánu, píše David Smith.



"Taliban není severovietnamská armáda. Absolutně nemají takové vojenské schopnosti. Nikdy nedojde k tomu, že byste viděli, jak jsou lidé vyzvedáváni ze střechy velvyslanectví z Afghánistánu. Vůbec to srovnatelné není."

Nicméně rychlá a úspěšná ofenzíva Talibanu blížící se Kábulu nezabránila tomu, aby americké televize nevysílaly v pátek zrnité záběry z Vietnamu, ani aby pravicový list New York Post neotiskl titulek na první straně: "Bidenův Saigon".



Byla rozehrána hra obviňování v případě, který je nesmírně složitý. Biden je jen posledním americkým prezidentem, který se octl v zrcadlové síni, kde každý argument má protiargument, každá akce má reakci, není možno nijak od problému uniknout a jediné, co je jisté, je že prohrají afghánští civilisté.



Biden se stal senátorem r. 1973, v roce, kdy byl svržen poslední afghánský král, Mohammad Zahir Shah, po jeho čtyřicetileté vládě, která byla nejmírovějším a nejpokojnějším obdobím v celé historii Afghánistámu.



Biden zasedal v americkém Senátu, když poskytl Ronald Reagan podporu mudžahídům bojujícím proti sovětské okupaci a když George W. Bush po 11. září 2001 svrhl Taliban. Když se Biden stal Obamovým viceprezidentem, zastával názor, že afghánský konflikt trvá už příliš dlouho, ale Obama nesouhlasil.



Nyní jako prezident se Biden rozhodl, že dvacet let trvající válku nelze vyhrát, že protiteroristické priority USA jsou jinde a že Spojené státy nemají dlouhodobou povinnost vytvářet v cizích zemích demokracii. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že tento postoj má v USA obrovskou podporu, nejen mezi odpůrci amerického imperialismu.



Přesto bude Biden, známý svou empatií, konfrontován záběry zvěrstev a lidského utrpení, které budou přímým důsledkem jeho rozhodnutí.Je pravda, že je to jeho odpovědnost. Je to ale také pravda, že tento konflikt má desítky příčin a jeho kořeny jdou až o půl století zpět a je nesmírně obtížné je rozmotat.





Matthew Hoh, který r. 2009 na protest rezignoval na svou funkci v Afghánistánu na ministerstvu zahraničí kvůli americké eskalaci války, řekl: "Tato válka je živým dědictvím studené války. Narodil jsem se r. 1973, to byl rok, kdy byl svržen král. Toto datum je přesvědčivějším začátkem konfliktu než 11. září 2001.





K tomuto okamžiku nás přivedlo téměř padesát let přinejlepším politického chaosu a typičtěji války. Představa, že to, co nyní vidíme v Afghánistánu, je, že se to děje proto, že Joe Biden ze země o velikosti Texasu stáhl 2500 amerických vojáků, je nesmyslná."Afghánská vládní armáda má daleko větší počet vojáků než Taliban a daleko vyspělejší technologii, stejně jako letectvo. Přesto prohrála skoro v celé zemi a je na pokraji kolapsu. Taliban ignoruje varování Washingtonu, že bude bojkotován mezinárodním společenstvím, pokud převezme Afghánistán silou.Boje vyvolávají strach z uprchlické krize a ze zrušení nedávného pokroku v lidských právech, zejména pro dívky a ženy. Washington je plný výčitek svědomí. Biden řekl tento týden, že svého rozhodnutí nelituje, poukázal na to, že Spojené státy vydaly na tuto svou nejdelší válku 1 bilion dolarů a zahynuly v ní tisíce amerických vojáků.Avšak Mitch McConnell, šéf republikánského klubu v Senátu, varoval, že Bidenova strategie směřuje k ještě horšímu pokračování ponižujícího pádu Saigonu v roce 1975 a naléhal na to, aby Biden poskytl afghánské armádě více podpory. "Bez toho bude zřejmě al Kajda a Taliban oslavovat dvacáté výročí 11. září vypálením našeho velvyslanectví v Kábulu."Tentýž názor vyjádřili fundamentalističtější Republikáni jako senátor Lindsey Graham a Liz Cheney, zastupující tu část Republikánů, která zůstává loajální Bushově intervencionismu. Žádný z nich ale nenabídl přesvědčivé řešení, jak zabránit tomu, aby konflikt trval donekonečna.Kompletní článek v angličtině ZDE