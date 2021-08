Bidenův chamberlainovský moment

18. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Pád Kábulu neušel pozornosti světa, ke zděšení našich spojenců a a radosti nepřátel, napsal Walter Russell Mead.

"Měli jste na výběr mezi válkou a hanbou. Vybrali jste si hanbu a budete mít válku." Slova Winstona Churchilla k Nevillu Chamberlainovi po Mnichovské dohodě se tento týden temně nesou Washingtonem, zatímco se Bidenova administrativa potýká s důsledky nejhůře zvládnuté zahraničněpolitické krize od Zátoky sviní a největší rány americké prestiži od pádu Saigonu.

Joe Biden ve věci Afghánistánu věřil třem věcem. Za prvé, že se mu může podařit odejít z nejdelší americké války se ctí a uspořádaně. Za druhé, že vítězství Talibánu v Afghánistánu vážně neovlivní americkou moc a prestiž ve světě. Za třetí, že Američané tolik touží mít afghánskou válku za sebou, že ho voliči nepotrestají, ani kdyby stahování dopadlo špatně. Naprosto a nevývratně se zmýlil v první věci. Je důvod obávat se, že stejně se spletl i v druhé. Uvidíme, jak to dopadne se třetí, ale pondělní projev indikuje, že prezident zatvrzele věří ve schopnost udržet zemi na své straně.

Příznivci stažení tvrdili, že posílí spíše než oslabí americkou kredibilitu. Ukončit válku ve vzdálené zemi, která má sama o sobě pro USA malý význam, nezpůsobí, že by USA vypadaly slabé. Pokud to něco ukazuje, tak by dvě dekády trvající intervence měla spojence i protivníky ujistit ohledně naší vůle. Zároveň by omezení ztrát z takové intervence mělo předvést realismus a moudrost, které by ujistily spojence ohledně úsudku Washingtonu.

Obhájci stahování tvrdí, že jde o jeden ze způsobů, jak mohou USA snížit své angažmá na periferních bojištích, aby se soustředily na hlavní hrozbu na pobřeží Východní Asie. Proč by americká vláda měla platit značnou cenu za zadržování Talibánu? Nepředstavuje džihádistické uskupení mnohem větší hrozbu Rusku a Číně než USA? Proč američtí vojáci bojují a umírají, aby Vladimir Putin a Si Ťin-pching měli o jednu bolest hlavy méně?

Dobře provedené stažení, které viditelně posloužilo koherentní národní strategii, by možná posloužilo tomu, v co pánové Trump a Biden doufali. K tomu ale nedošlo a Bidenova administrativa čelí vážnému testu své kredibility. Tragicky pochybená prezidentova tisková konference z 8. července, během níž trval na naivně optimistických predikcích, jaké by vyvedly z míry i ministerstvo švihlé chůze, vrhá stín na prezidentův úsudek, který nebude možno snadno ani rychle odstranit.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0