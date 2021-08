Vládnout si sami za okupace

24. 8. 2021 / Boris Cvek

Včera poslanec Koten (SPD) v pořadu Pro a proti na ČRo Plus pořádně míchal pojmy jako „okupace“ a „vládnout si sami“. Afghánci si pod Tálibánem vládnou sami, protože nejsou okupováni. A když je někdo okupován, tak si nemůže vládnout sám.

Myslíte, že když Američani okupovali Bavorsko nebo Japonsko v roce 1945, že tím snížili možnosti Bavorů nebo Japonců „vládnout si sami“? To se to „vládlo sami“ za Hitlera nebo válečného režimu v Japonsku! Ono se totiž může stát, že okupant přináší své hodnoty. Tak nacisté přinesli své hodnoty v roce 1938-39, tak Sověti přinesli své hodnoty v roce 1945 i 1968 – a tak také Američané přinesli své hodnoty do západního Německa v roce 1945.

Neříkám, že Afghánistán není složitý případ. Vím ale jistě, že Tálibán ani žádný pokus o nějaké volby nekonal ani konat nebude. Vím, že k tomu „vládnout si sami“ je zapotřebí mít svobodný tisk, fungující univerzity, rozmanitou občanskou společnost a že prakticky vůbec nezáleží na tom, zda jste okupováni. Bavorsko nebo Japonsko jsou krásným důkazem. Vím také, že cesta ke svobodě, jak proběhla v Evropě nebo i USA, je dlouhá, složitá a stojí mnoho krve, i krve nevinných lidí.





Také jsem včera na ČRo Plus slyšel životopisný dokument komunistického funkcionáře Drahomíra Koldera (1925-1975). Kolder prý byl v 60. letech v Paříži a nejvíce tam na něj zapůsobily obchodní domy. Při notném popíjení koňaku na velvyslanectví prý bědoval: co my jsme to těm svým lidem udělali, oč my jsme je to připravili! To jsme si tehdy pěkně vládli sami.

