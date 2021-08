Bílý dům je jako Muhammad Ali v osmdesátých letech minulého století

31. 8. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty



S lavinou protiinstitucionálního populismu, která ovládla svět, se jako blesk rozšířilo porušování lidských práv a ekonomické a geopolitické zneužívání moci. V důsledku oslabení Ameriky, v důsledku ukončení globální bipolarity z éry studené války, v důsledku pandemií způsobené impotence NATO a cynického izolacionismu, který vznikl z naší únavy kvůli kolapsu našich každodenních zvyklostí během covidové krize, znovu nyní na světě po několika desítkách pokroku v oblasti lidských práv drsně převládla brutalita. S lavinou protiinstitucionálního populismu, která ovládla svět, se jako blesk rozšířilo porušování lidských práv a ekonomické a geopolitické zneužívání moci. V důsledku oslabení Ameriky, v důsledku ukončení globální bipolarity z éry studené války, v důsledku pandemií způsobené impotence NATO a cynického izolacionismu, který vznikl z naší únavy kvůli kolapsu našich každodenních zvyklostí během covidové krize, znovu nyní na světě po několika desítkách pokroku v oblasti lidských práv drsně převládla brutalita.



Afghánistán je jen dalším dílem ze seriálu, který následuje po Myanmaru, po Bělorusku, po Hongkongu, po Maďarsku, po Ghaně, abychom zmínili jen ty nejnovější případy, které se na pár dní dostanou do palcových titulků novin, než se jiný násilník u moci rozhodne ostudně omezit základní práva lidí, kteří jsou náhodou na cestě jinam.



Myat (foto) je z Barmy, ale žije v Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin, v městě, které je nám známé jako Bangkok, kam ve věku 19 let odešel pracovat do řetězce rychlého občerstvení. V té době stála v čele bázlivé dohody o sdílení moci s myanmarskou armádou Aung San Suu Kyi a svého druhu atmosféra Pražského jara ovládla jeho generaci, která konečně začala doufat v jasnější budoucnost. Pro mladé Barmánce začalo být běžné, že se učili anglicky a hledali lepší příležitosti v zahraničí. Myatova babička strávila 4 roky šetřením peněz na jeho letenku, zatímco on studoval na škole sponzorované OSN a podařilo se mu získat ty nejlepší známky, aby se mohl kvalifikovat pro program pracovní výměny financovaný mezinárodním řetězcem rychlého občerstvení.



Nyní je Myatovi šestadvacet let a žije ve strachu o svou rodinu, která zůstala na vesnici v Myanmaru. Vesnici nedávno bezdůvodně vypálila armáda. Jeho babička, tety, bratranci a sousedé museli opustit své domovy jen s tím, co se jim podařilo shromáždit v rukou za pouhých 5 minut. Tolik času vojáci oznámili, že dávají už tak ubohým vesničanům. Mnoho starších lidí a dětí zemřelo, protože nebyli dostatečně rychlí na útěk, nebo byli při pokusu o útěk těžce popáleni. „Všemu tomu se vojáci smáli, což dělá z tohoto už tak hrůzného činu ještě nelidštější tragédii,“ napsal mi Myat. Mladí uniformovaní muži bez jakýchkoli výčitek svědomí se vyžívali v tom, co by mělo každému člověku způsobit instinktivní odpor. Https://www.youtube.com/watch?v=RT8Nc9vXiVU&t=12sÂ



Myat se obává, že i když má peníze, které by mohl posílat své rodině, aby zmírnil její utrpení, neexistuje způsob, jak by se k nim mohly dostat. Žijí v džungli, bez jakýchkoli komunikačních prostředků. Naposledy od nich dostal zprávu přes bratrance, kterému se podařilo proniknout do malého města a skrývá se tam u vzdáleného příbuzného.



14. září se v New Yorku uskuteční Valné shromáždění OSN. Kdo bude zastupovat Myanmar: zástupce armády nebo zástupce demokraticky zvolené svržené vlády? O tom bude rozhodovat pověřovací výbor devíti zemí. Je vzácné, aby výbor přijal pověření svržené vlády, která nemá moc ani neovládá území, ale není to bezprecedentní (viz Haiti v roce 1992, nebo Sierra Leone v roce 1997). V některých sporných případech výbor své rozhodnutí odložil (Afghánistán v roce 1996 a Kambodža v roce 1997). V roce 1973 odhlasoval výbor odmítnutí pověřovacích listin zástupcům Jihoafrické republiky kvůli tamějšímu protidemokratickému režimu apartheidu.



Národní liga pro demokracii (NLD) byla ve volbách v Myanmaru r. 2020 jasným vítězem, a to navzdory tvrzení armády, že volby byly poznamenány nesrovnalostmi. Myanmarský diktátor surfuje po současné vlně nečinnosti v Bílém domě, jehož hromada chyb při procesu stahování amerických vojáků z Afghánistánu ukázala světu, že Bílý dům je jako Muhammad Ali v 80. letech minulého století.



Bez silné protiváhy si budou Čína a Rusko schopny udržovat síť zástupných kolonií, s nimiž si vytvoří ekonomický a kulturní klub, který bude normalizovat vládu nejsilnějších nad slabšími a kde se lidská práva stanou zapomenutým pojmem.

0