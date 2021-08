Je téměř vyloučeno, aby se letos na podzim a v zimě neočkovaní a ti, kdo prodělali lehký covid, nenakazili variantou delta

30. 8. 2021

Jaroslav Flégr:





Co bych poradil jednotlivcům a co státu? Milý jednotlivče – koukej se nechat co nejdřív naočkovat a přemluv k tomu všechny, na kterých ti záleží. Jestli je ti nad 40, tak si nech dát třetí dávku, jakmile na tebe přijde řada. Je téměř vyloučeno, aby se ti neočkovaní nebo ti, co prodělali jen lehký covid, tuto zimu nenakazili. A je velmi pravděpodobné, že desítky procent z těch, co nemoc prodělají si z ní odnesou dlouhodobé více či méně vážné zdravotní následky. Do současnosti bylo očkováno 2,5 miliardy lidí – málokterá vakcína tak byla odzkoušena tak důkladně, jako ty proti covidu. A asi žádná nezachránila během necelého roku tolik životů. I když jsi očkovaný, nos roušku a chovej se rozumně – tebe virus neohrozí, sám bys však mohl ohrozit či zabít někoho jiného. Slušný člověk své bližní nevraždí.







Milý státe. Překroč už konečně svůj stín a zkus zachránit maximum životů rizikových osob tím, že jim poskytneš vakcínu. Spousta seniorů není očkovaných proto, že je to pro ně komplikované, případně mají nekompetentního praktického lékaře, nebo dokonce chamtivé nedočkavé dědice. Je třeba tyto osoby aktivně vyhledat a poskytnout jim vakcínu. Věnuj víc pozornosti dezinformátorům a jejich působení. Policie i tajné služby by měly zmapovat a přerušit toky dezinformací i příslušné toky peněz.







