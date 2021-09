Právo na hloupost v ČR zaručeno, důsledky distribuovány na všechny

2. 9. 2021 / Bohumil Kartous

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Se začátkem školního roku se opět rozeběhly zapálené diskuse o povinném testování ve školách, o možných omezeních prezenčního vzdělávání, o tom, co přijde po volbách, zda opět nedostanou děti, rodiny a učitelé "zakouřit", aby infekčnost klesla nebo byla udržena na hranici snesitelnosti pro zdravotnický systém. Protože zavřít školy je jednoduché, dodržovat hygienická a preventivní opatření v průmyslových provozech stojí odvahu a úsilí ze strany vlády. Je to celé bizarní. Kdyby stoupla protečkovanost nad potřebnou hranici, tedy zhruba tři čtvrtiny populace, nebylo by třeba se obávat možných opatření, kterých se diletantská vláda dopouštěla v předchozím průběhu pandemie. A proočkovanost nestoupne nad určitou hranici, neboť zhruba 35 % české populace starší 12 let o očkování proti covid nemá zájem. Své právo na hloupost z hlediska důsledků však distribuují na všechny. Se začátkem školního roku se opět rozeběhly zapálené diskuse o povinném testování ve školách, o možných omezeních prezenčního vzdělávání, o tom, co přijde po volbách, zda opět nedostanou děti, rodiny a učitelé "zakouřit", aby infekčnost klesla nebo byla udržena na hranici snesitelnosti pro zdravotnický systém. Protože zavřít školy je jednoduché, dodržovat hygienická a preventivní opatření v průmyslových provozech stojí odvahu a úsilí ze strany vlády. Je to celé bizarní. Kdyby stoupla protečkovanost nad potřebnou hranici, tedy zhruba tři čtvrtiny populace, nebylo by třeba se obávat možných opatření, kterých se diletantská vláda dopouštěla v předchozím průběhu pandemie. A proočkovanost nestoupne nad určitou hranici,. Své právo na hloupost z hlediska důsledků však distribuují na všechny.

Právo na hloupost nechť si každý ponechá. Distribuci dopadů hlouposti je ale třeba zabránit tehdy, dochází-li kvůli ní k újmě na právech ostatních. To totiž není demokracie, to je tyranie davu, který tvoří menšinu a jenž lze - s ohledem na dosažené poznání - označit za hůře informovaný (a to je velký eufemismus).





Delta vám způsobí akorát nudli u nosu"). Paní Peková, která kandiduje do sněmovny za jakési obskurní hnutí maskující se názvem "švýcarská demokracie", reprezentuje celou tragédii současné situace: to, po čem volá, tedy okamžitý návrat k normálu, už by se mohlo dávno odehrát, kdyby lidé, jako ona, nemátli část veřejnost svým "disentním" postojem, motivovaným kdoví čím. Je nepochybně ve společnosti jistá skupina lidí, kteří budou principiálně, na základě víry určitého druhu, odmítat očkování jako takové. Takových lidí budou jednotky procent, tedy jen zlomek čísla, které reprezentuje současný stav. Nechci zde rozebírat všechny bludy, které šíří dezinformační scéna a společně s ní některá média (naposledy třeba televizní stanice Prima, která dává prostor paní Pekové k vyjádřením typu ""). Paní Peková, která kandiduje do sněmovny za jakési obskurní hnutí maskující se názvem "švýcarská demokracie", reprezentuje celou tragédii současné situace: to, po čem volá, tedy okamžitý návrat k normálu, už by se mohlo dávno odehrát, kdyby lidé, jako ona, nemátli část veřejnost svým "disentním" postojem, motivovaným kdoví čím.





více než 90 % účinné proti vážným důsledkům nemoci, jak uvádí Yale Medicine. To je zcela zásadní pro plánování jakékoliv strategie návratu k normálnímu životu, neboť problém jsou vážné zdravotní komplikace, které covid významnému neočkovanému procentu lidí způsobuje. Skutečnost je taková, že očkování proti covidu vakcínami schválenými evropskou lékovou agenturou a obdobnou federální agenturou USA je. To je zcela zásadní pro plánování jakékoliv strategie návratu k normálnímu životu, neboť problém jsou vážné zdravotní komplikace, které covid významnému neočkovanému procentu lidí způsobuje.





Právě úzké hrdlo společenské reakce na pandemie, zdravotnický systém a jeho zátěž, je alfou a omegou jakéhokoliv řešení politického. Bude-li dostatečná záruka, že zdravotní systém nebude přetížen, a tedy že významné procentu lidí nebude trpět závažnými problémy způsobenými covidem, není třeba se obávat dalších restriktivních opatření omezujících život. A takový stav může nastat nejrychleji a nejlépe v případě proočkovanosti.









Nejsem si jist, jestli současná či budoucí česká vláda najde dost odvahy k tomu, aby přikročila k řešení, které ponechá právo na hloupost nedotčené, ale distribuci důsledků omezí na ty, kdo chtějí toto právo uplatnit. Velmi bych si to od nové vlády přál, od té současné to neočekávám. Problém je, že ta budoucí může být velmi podobná, ne-li zbabělejší či oportunističtější..









