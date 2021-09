Druhá Babišovka aneb aneb opět jsme v tom kovidu bestoffní

Ministr Vojtěch si vyhlédne respirátor v ceně pár desítek korun. Ovšem dle tradic státní správy ho ministerstvo nakoupí za 777 korun českých. A děje se něco? Nějaká vina? Nikoli, je beztrestný s posvěcením policie a státních zástupců. Támhle Pepa z lavičky číslo 235 si v konzumu vezme rohlík a tumáš od resortu paní Mařeny osm let. Národní centrála proti organizovanému zločinu páchanému vládním hnitím nic nemá. Je v klídku. A Bečva teče. Organizovaná centrála loupežníků rohlíků za nouzového stavu je dovedně odhalena, zlikvidována i s lavičkou číslo 235 a přilehlým okolím. Soudy vysoudily ortel s malým o. Ortel s velkým O přeci nevadí. Ortel s velkým H pěje své dojemné songy s mistrem Flákancem, paní radní Lipovskou a s tou Bobošíkovou. Zástupce Slušných lidí založí firmu, naloupí kapesné, vyvede zisk, převede firmu na bílé ukrajinské koníky a zdárně pokračuje v páchání téhož s jiným ministerstvem. Činy zdokumentovány, pachatel zcela neznámý. Kolik rohlíků se dá nakoupit za takto vyvedených x krát 100 milionů? Hodně nebo málo? Kolik bezdomovců by nebylo bez domova?

Hygiena a odpovědní odborníci už varují před další vlnou covidu v Česku. Dva metry rozestupu už je málo. Pobyt v jedné místnosti bude problematický i s rouškou. Karanténa je už raději 14 dní. Máme se koukat do Německa a na Rakousko. A koukáme tam? Oni zpřísňují, my ovšem musíme volit arcipodvodníka, takže na blbosti nemáme čas. Babišovi voliči patří mezi antivaxéry, takže smolík. Lidé bděte a vzpomeňte na povinné tři R. Budou se zase hodit. Za téměř rok a půl pandemie se v Česku stále nenaučili v místnostech větrat. Nenařizuje se, prosí se. Návštěvník z italské ciziny u nás nevěřícně koukal na občanskou neposlušnost v koronavirových záležitostech. Koukal a nevěřil. Nám přeci nikdo nebude kázat, jak dodržovat nařízení. Roušku nevidět, respirátor snad zakázaný a rozestupy k smíchu. A tak si virus hledá nové hostitele. Kdo si myslí, že je nenajde? Kdo to tento podzim bude? Ví to pan premiér a pan ministr zdravotnictví? Samozřejmě, že to ví, ale je mu to šumák. Místo Vojtěcha může Babiš navrhnout paní Pekovou.

Německo hlásí čtvrtou vlnu. Babiš točí zmrzlinu a hraje si na schovávanou v cukrárně. Rakousko s napětím sleduje vzrůstající počty nakažených a hlásí čtvrtou vlnu. Babiš sleduje vzrůstající procenta a jede kampaň za státní krejcar. Stejně jako ji onehdá jel „oblíbený“ a teď z podvodné prezidentské kampaně obviněný, přistižený a usvědčený LžiZeman. Babiš nenadále ruší Vojtěchovu nezrušitelnou vlajkovou loď s názvem: „ani antigen na lumpárny, ani PCR pro hospody“. Celé prázdniny o tom oba, Babiš a Vojtěch, básnili. Jak zatočí s neočkovanými, jak je donutí. Ještě než začne jednání ministrů o zrušení rušení placených testů pro nezodpovědné neočkované pasažéry černé, už je předem rozhodnuto o výsledku. Proč je rozhodnuto? Protože Babišovy voličské kohorty nerady očkování, a tak by musely sahat do kapes pro peníz na test, a to Prchal a spol. nemůže přeci dopustit. Jak by Babiš vypadal? Jako by tahal někomu něco z kapes.

Známe již dopodrobna Deltu, ale známe Deltu plus? Delty plus máme plus mínus cca 20% dle sekvenací vzorků.

Třetí dávku už máme pro hromadné použití. Náhlou rychlost zkorigovali omezením na osm měsíců od ukončeného očkování. V září bude k dispozici 2,5 milionů dávek. Kam s nimi? Takže přeočkovat. Doufám, že u transplantovaných pacientů stát zajistí kontrolu protilátek, ať nedojde k odmítnutí. Z toho, jak se o tom zatím vyjadřují odborníci, moc rozumný nejsem. Rozhodně mohu prohlásit, že u mne nikdo protilátky nekontroloval, a to jsem se toho dožadoval. Otázka uznání protilátek je stále nerozhodnuta. Ministerstvo nechce, odborníci požadují. Možná až se vyjádří v průzkumech voliči.

Děsí mne paní ředitelka z jedné školy. Stojí si za názorem, že do školy pustí všechny děti, že škola nic kontrolovat nebude a nemusí a že je zodpovědný rodič. Nazval bych ji nelichotivým výrazem, ale jsem slušný, takže popřeji hodně štěstí. Bude ho potřebovat. Příklady ze světa jsou jasné. Paní řídící ovšem pokračuje dál, že prý na jaře postupovali navlas stejně a že nikdo nikoho nenakazil. To chce rolničku a potlesk. To jsou lži hodné soudruhů. Další paní řídící říká, že rodiče mají právo děti netestovat a že děti mají zároveň právo na vzdělání. Ať si vláda pindá, co chce, oni mají jasno. Podobné ředitele škol ovšem s požehnáním státu podporují agenti a právníci z organizace Zdravé fórum, kteří vypracovali manifest, jak ochránit děti. Jaké děti? Ty s očkováním, s testy, rouškami, nebo ty, kterým rodiče doma řekli, že nic nemusí? Navíc se k boji za děti nakažené přidal národofec Okamura a jeho volební ansámbl.

Pokud bychom měli státní proočkovanost 75 až 80%, tak jsme v klidu, ovšem to by zde nesměli být vlastenci zbarvením do antivaxova a podobní zoufalci. Podzimní vlna zvána Druhá podzimní Babišovka může mít klidný, ale i velmi neklidný průběh. To však zmíněné právníky nijak nedojímá. Snad se lid neočkovaný vzchopí a nechá se očkovat a stádní imunita je na obzoru. Pokud naopak žluté špindlíky, přes Chcíplého psa po Zdravé fórum velí do boje za mutaci silnou a krásnější, tak i Druhá podzimní Babišovka může být velmi neklidná. A pro mnohé i poslední. A pro stát drahá. Stát na druhou stranu stále neopustil ideu české vakcíny. Zřejmě to na voličské skupiny zabírá, a tak se dále koketuje kol kolem vlastenecké vakcíny. Přeci i stupidní slib a vágní čin nějaký procentní bodík přihodí a tak se to hodí. Klaus a Zeman se rukou sdílnou postarali o vytunelování české vakcínové tradice. Pochopitelně nesměl chybět zemanův Šlouf, zemanův Srba a zemanův SPD David. O nehorázném rozkrádání se všeobecně vědělo. Proč by stát vedený Zemanem vyšetřoval sto miliardové krádeže, že? Proto je možná načase, aby dnešní vedoucí cirkusu za desetinásobek i víc vakcínovou tradici nechali obnovit. Zeman a Klaus by to moudře odkývali. I když dle zvěstí se neví, zda team české vakcíny bude nějak placen.

Mnohdy se zdá, že cestovatelský semafor republiky ovládá asociace cestovních kanceláří a nikoli zodpovědná vláda. Když se cesťákům nelíbí černá, nebo červená, míří na ministerstvo příkrá žádost o změnu. Právo nakazit se přeci v ústavě zakotveno jest.

A aby voliči nemohli chybovat u voleb, tak národu guru andrej řekl, že jsme zase po roce nejlepší v Covidu. Na mrtvé račte zapomenout. A že je samotný Andrej nejlepší, to mu přišel říct před celým Českem jeho vlastní syn. Opařený Andrej tam prý dodnes navěky stojí. Protopopov s Protopopovou si možná narychlo balí kufry směr Krym. A policie a státní zástupci? Spí, sladce spí. Kdo je vzbudí…toho si podají. Jako profesory a rybáře od Bečvy. Zostudit babišova pečlivě zvolenéhonezávislého soudního znalce? To se v Česku přeci nesmí. ČIŽP už na ně vyrazila. Solit rybe v Bečvě a poukázat tak na Dezu? Co vás to napadlo? Že z vás udělá Babiš nezaměstnané schizofreniky?!

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého