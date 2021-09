Přinesou sněmovní volby už potřetí velké překvapení?

8. 9. 2021 / Boris Cvek

Protože se značná část voličů rozhoduje teprve na poslední chvíli, můžeme se opět dočkat něčeho, co nikdo nečekal.

Jako člověk, který přes dvacet let pravidelně a podrobně sleduje politickou scénu, bývám tak rok před volbami rozhodnut v tom, koho určitě nevolit, a často i v tom, koho volit. Mnohem více než na programy a předvolební kampaň dám právě na to, jak politici reálně fungovali během minulých let. Volby v mém pojetí mají být jakousi odměnou nebo odplatou.

Většina lidí ale podle mého soudu politiku sleduje jen málo. Díky Bohu ti, kdo ji nejméně sledují, také k volbám spíše nechodí. Koho by asi tak volili, kdyby přišli? Lze očekávat, že bez zběhlosti v cynické politické realitě by pravděpodobně mohli sednout na lep něčemu hroznému. Pokud si správně vzpomínám, mezi učňovskou mládeží bývali velmi populární neonacisté.

Pokud jde o voliče, kteří opravdu k volbám přijdou, mnoho z nich – odhady bývají kolem 15% - se rozhoduje až na poslední chvíli. Dokonce prý až za plentou u volební urny. To je pak, zdá se mi, taková loterie, která může mít nakonec rozhodující vliv (možná právě tohle připravilo ČSSD o možnost složit vládu v roce 2006 v souvislosti s těsně před volbami se objevivší Kubiceho zprávou).

Dlouho jsem se trápil otázkou, co se vlastně stalo během léta 2013, kdy tzv. levice, která měla jasně vyhrát sněmovní volby, dopadla nakonec neslavně (o prezidentské straně SPOZ ani nemluvě), zatímco k překvapení všech Babišovo ANO sáhlo až téměř na 19%. Vlivů mohlo být mnoho. Konec Nečasovy vlády, která vytvářela širokou koalici voličů, kteří ji nenáviděli a chtěli volit levici. Rusnokova vláda mohla velkou část těchto voličů vehnat do náruče ANO. Na druhou stranu velká část voličské podpory ANO přicházela v té době ze strany bývalých voličů ODS. Rozhodující vliv ale mohla mít loterie na poslední chvíli se rozhodujících voličů. Možná to rozhodne i letošní volby.

V jedné věci, zdá se, jsem se letos určitě mýlil. Myslel jsem, že růst pirátů povede díky efektu sněhové koule a efektu „volíme vítěze“ k jejich suverénnímu vítězství. Už v červnu se to ale v souvislosti s nástupem koalice Spolu, která chtěla shodit Babišovu vládu, změnilo. Piráti se dostali jaksi do defenzívy a do vleku situace. Uvidíme, jak se reálná voličská situace změnila během léta a jak se budou v říjnu rozhodovat ti, kdo volí na poslední chvíli. Možná se, podobně jako v roce 2013 a 2017 (v roce 2017 byl překvapením právě výsledek pirátů) dočkáme opět něčeho, co nikdo nečekal.

