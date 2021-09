Polské zdravotnictví kolabuje, nemocné ošetřují hasiči a polská policie zabíjí lidi

Mezitím v Absurdistánu 190:

7. 9. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut



Pamatujete si minulé léto, během vrcholu koronarové epidemie, kdy před nemocnicemi stály celé fronty sanitek a všichni si mysleli, že už to horší být nemůže? No, nikdy bychom neměli podceňovat vládu strany PiS. Protože teď jsou záchranky zaparkované na dvoře a pacientům vůbec nepomáhají. Nejsou zdravotníci, kteří by je řídili a obsluhovali. Vzhledem k tomu, že vláda platové požadavky zdravotníků už mnoho let ignoruje, stále více lidí jednoduše ze zdravotnictví odchází. Protože neměli možnost zahájit stávku (protože většina z nich byla už před lety donucena pracovat na volné noze, bez zaměstnaneckých práv), jednoduše podali výpověď. A tak například 3. září ve Varšavě ze 72 sanitek ve městě bylo jich zaparkováno 42 bez personálu, který by je provozoval. V důsledku toho po relativně lehké dopravní nehodě na Marszałkowské, na varšavské hlavní ulici přímo v centru města, musela zasáhnout letecká záchranná služba, přestože normální záchranná služba měla své sídlo doslova za rohem - v Hoži.



Někteří takové štěstí neměli. Student z Kostomłot u Vratislavi zemřel poté, co pro něj nebyla k dispozici žádná záchranná služba - jedna byla vyslána z Vratislavi, vzdálené 45 minut po dálnici (když není zácpa), a protože letecká záchranná služba z Vratislavi již zasahovala jinde, byla vyslána helikoptéra z Opole - bylo to k ničemu, přestože první pomoc studentovi poskytla posádka tří místních hasičských vozů.



Hasiči poskytující první pomoc jsou nyní v Polsku stále běžnějším jevem. V některých okresech má také armáda za úkol zastupovat pohřešované posádky záchranné služby. Bogna Janke, státní tajemnice v prezidentské kanceláři, odpovědná za společenský dialog, se vyjádřila, že „je nepřijatelné, aby neexistovala záchranná služba a aby pacientovi v nouzi nepřijela pomoci sanitka“. Dodala, že polský prezident je otevřený dialogu, ale záchranáři si musí uvědomit, že vláda „nemá továrnu na peníze a nemůže nasypat peníze do kapes každému, kdo to požaduje“. Stojí za zmínku, že Bogna Janke vydělává několikrát více než dravotník a nedávno měla prospěch ze zvýšení platů, kdy byl vládním úředníkům včetní ní zvýšen plat až o 75 procent.



No, já zrovna vím, kde lze najít peníze pro zdravotníky. A ani neříkám, že jedna hodina letu letecké záchranné služby stojí 10 000 zł (60 000 Kč), což jsou zhruba 4 měsíční platy jednoho zdravotníka. Ne, plýtvá se spoustou peněz: zatímco katolický konkordát požaduje, aby polský stát „pořádal ve školách náboženské vzdělávání“, o placení za tuto náboženskou indoktrinaci není nikdy ani zmínka. Přesto jsou katecheti na výplatní pásce daňových poplatníků a vláda dělá vše pro to, aby skutečné náklady skryla. Ale sekulární nevládní organizace využily zákona o svobodném přístupu k informacím a zeptaly se komunálních úřadů, kolik peněz na tu náboženskou výchovu musejí vydávat. Přestože na otázku odpovědělo pouze 81% polských komunálních úřadů, množství peněz přesáhlo miliardu zł, což umožňuje bezpečný odhad, že celá náboženská indoktrinace stojí polské daňové poplatníky téměř 1 500 000 000 zł ročně, tedy 7,5 miliard Kč ... A jako by to nestačilo. Vláda je tak horlivá dávat množství peněz církvi , že poskytla grant bývalému exorcistovi - viz ZDE - na vybudování vlastního mediálního vysílacího střediska (pod záminkou pomoci obětem zločinů) - bylo mu poskytnuto 43 milionů zlotých , a to navzdory skutečnosti, že pozemek, který si na to koupil, takové využití neumožňuje (ale hádám, že to nebude problém).



Ale zdá se, že to zdravotníci prostě vzdají. Mohou si snadno najít lépe placenou práci - například u pokladen v Lidlu, a upřímně, když jsem viděl, jak se s nimi během koronavirové pandemie zachází, jak si museli ze svých mizerných platů kupovat vlastní ochranné vybavení, mám největší respekt pro jejich smysl pro povinnost, že jim trvalo tak dlouho, než té práci konečně dali vale. A pokud vláda nebude jednat rychle, pak máme opravdové problémy - některé lékařské fakulty - jako ta ve Štětíně - se rozhodly zrušit svá oddělení pro výuku zdravotníků, protože už nejsou žádní lidé ochotní se tu profesi dělat.



Být ale modelkou, to je modelem lákavá volba povolání. Tak přitažlivé, že i Marianna Schreiberová, manželka ministra ve vládě strany PiS, se přihlásila do nejnovějšího pořadu v reality show Top Model, kde otevřeně přiznala, že to udělala proti manželovým názorům na roli ženy v rodině. Je statečná, manželka jednoho z velitelů v Příběhu služebnice přišla o prst za mnohem méně! Údajně je připravena jít daleko, aby si splnila své sny z dospívání, protože zatímco před pouhými třemi lety se proslavila anti-LGBT tweetem, nyní o sobě tvrdí, že je sama bisexuální…



Je to zajímavý vývoj - ale není nijak překvapivý. Často se ukazuje, že lidé na pravici mají často ještě druhý, o hodně méně konzervativní život. Když píšu tato slova, na Twitteru je velký rozruch poté, co jedna doprovodná dívka zveřejnila údajné screenshoty soukromých zpráv (pozor: odkaz), které jí poslal populární pravicový novinář, v nichž velmi podrobně-popisuje, co chtěl by ji udělat za 500 zl. Kontaktoval jsem ho s žádostí o komentář, ale zatím jsem nedostal žádnou odpověď. Bude to další případ hackerů, kteří se pokoušejí pošpinit slušného, ​​bohabojného muže?





Možná bychom měli mít nějakou policii, která by zajistila, aby se lidé v Polsku chovali řádně. Ale počkejte, zdá se, že už takovou policii máme! Francouzku, která projížděla kolem ústředí strany PiS, zastavila policie kvůli tomu, že si v autě pouštěla hudbu s textem "ať jde strana PiS do prdele" a na autě měla logo a heslo stávky žen. Navzdory skutečnosti, že magnetická nálepka s nápisem „wypierdalać“ (Jděte už do prdele!) byla odstraněna, policie francouzskou dívku a jejího přítele obtěžovala více než hodinu . Posádka tří policejních aut se velmi silně snažila najít něco špatného na jejich autě nebo na jejich chování. Muž byl obviněn z maření policejního zákroku, když se pokusil vystoupit z auta, aby pomohl své partnerce najít v autě hasicí přístroj. Sama jej nedokázala najít a dostala pokutu 200 zł za to, že jej neměla - navzdory tomu, že jí ho půjčil kolemjdoucí občan. Jejich auto bylo vyřazeno ze silničního provozu a bylo jim řečeno, že ho musejí nechat odvézt tahačem do testovacího střediska, aby tam potvrdili, že už mají hasicí přístroj.