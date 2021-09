Je nutné, aby se k volbám zmobilizovali Romové

13. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Pan předseda poslanecké sněmovny a člen hnutí ANO Radek Vondráček na Tv Prima News sdělil, že jejich hnutí, tedy ANO, se nebrání možné vládní koalici s SPD Tomia Okamury.

Za mě bohužel nic překvapivého, píše Jaroslav Miko. Babiš bude chtít zkrátka příští vládu sestavit s kýmkoliv to jen půjde.

Co je alarmující?

Z posledního volebního průzkumu vychází, že skutečně může vzejít takový volební výsledek, kdy ANO společně s SPD dají dohromady více jak 100 křesel a to znamená většinu v parlamentu.

Takováto vládní koalice složená s SPD je bezpochyby tou nejhorší variantou pro Českou republiku a její směrování.



V Česku ale existuje jedna minorita, která je největší menšinou a tato menšina by nejvíce pocítila všechny negativní důsledky této vlády SPD a ANO.

Touto minoritou jsou Romové a právě Romové mají zároveň skutečně nemalý potenciál ovlivnit výsledek letošních sněmovních voleb.

Všichni Romové v této zemi by si měli skutečně plně uvědomit co je v sázce. Nejde zdaleka jen o oklešťování sociálních dávek těm sociálně nejslabším, jde o celkový společenský postoj majority vůči Romům. Pokud budeme mít ve vládě politický subjekt, který tak otevřeně vystupuje proti romské komunitě, podněcuje nenávist vůči Romům, šíří dezinformace a prohlubuje zažité předsudky vůči Romům, nic dobrého z toho pro české Romy, nekouká.

Samozřejmě pokud se budou prohlubovat sociální problémy a rozdělovat společnost, nebude to nic dobrého ani pro českou společnost jako celek.

Romale,

je na čase se skutečně občansky zmobilizovat, jít k volbám a volit jednu z demokratických parlamentních opozičních stran tak, aby žádný z těchto hlasů nepřišel nazmar a aby možnost, že Okamura bude v příští české vládě zůstala jen v teoretické rovině.

Roma,

letos jít k volbám znamená také mít lepší budoucnost pro naše děti a o to nám jde přece vždy nejvíce!

Me džav! A so tu?





0