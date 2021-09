Ekonomický dopad vln migrantů s nízkou kvalifikací je nulový. Není třeba se migrantů bát

17. 9. 2021

čas čtení 1 minuta

Vysvětluje to nositelka Nobelovy ceny za ekonomii Esther Duflo:

Když krátce dovolil Castro vlně Kubánců emigrovat na Floridu, Floria byla zaplavena obrovským množstvím levných kubánských pracovních sil. Jeden ekonom studoval, zda to mělo nějaký vliv na platy na platy na Floridě ve srovnání s platy v jiných amerických městech. Zjistil, že to nemělo na platy vliv žádný. Nepoklesly. Když se v šedesátých letech americký prezident Kennedy rozhodl deportovat imigranty - zemědělské dělníky z Kalifornie, jejich nedostatek nevedl k zvýšení mezd zemědělských dělníků. Farmáři namísto nich zautomatizovali své farmy. Není třeba se obávat migrace. Na platech nic nemění. Automatizace vede k snížení počtu pracovních příležitostí. To posléze vede i k nezaměstnanosti místních lidí.



