Jistota desetinásobku, verze 2021

Jak pravděpodobně česká "ekonomická" média pomohla investičnímu hochštaplerovi k důvěře

16. 9. 2021 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

Tohle je přece nádhera. Nejde ani o to, že se zde vyskytne podvodník, který jede letadlové schéma a důvěřivci mu nasypou 1.6 miliardy, ale že se stane adorovaným miláčkem "ekonomických" médií, zde konkrétně, časopisua dokonce i, kteří o něm píšou v superlativech - aniž si byli schopní nebo ochotní cokoli ověřit (k tomu stačí pár otázek a nechat si ukázat dvě - tři data z transakcí).

Pán prý zhodnocoval investice o 40 % ročně, ale tak málo (!) jen proto, že se tomu věnoval 1 - 2 dny v měsíci, kdyby to dělal naplno, zhodnocuje o 300 % standardně. Chudák Warren Buffett zahazuje občanku a jde k Janatovi do učení (Buffett dělá dlouhodobě cca 20% ročně, a to je superhvězda investování). A novinářům na tom nepřijde nic divného...







Podle zjištění policie (viz tento článek ) zmíněný muž VŮBEC na burze neobchodoval, není dohledatelná jediná jeho transakce, peníze jen točil v Ponziho schématu.