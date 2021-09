Rozkol v západní alianci: Francie odvolala své velvyslance z USA a z Austrálie

18. 9. 2021

čas čtení 2 minuty



(Británie je irelevantní)



Poprvé od americké revoluce koncem osmnáctého století odvolala Francie svého velvyslance z USA



Francie odvolala své velvyslance z USA a z Austrálie ke konzultacím vyvolaným "mimořádně vážným" náhlým rozhodnutím Austrálie zrušit objednávku modernizace Francouzi vybudovaných australských ponorek. Ohrožuje to podle Paříže bezpečnostní pakt Francie s USA a s Británií. Francie odvolala své velvyslance z USA a z Austrálie ke konzultacím vyvolaným "mimořádně vážným" náhlým rozhodnutím Austrálie zrušit objednávku modernizace Francouzi vybudovaných australských ponorek. Ohrožuje to podle Paříže bezpečnostní pakt Francie s USA a s Británií.







Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian uvedl, že příkaz odvolat tyto velvyslance do Paříže "okamžitě" byl proveden na žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.



Francie zuří, že se Austrálie náhle rozhodla zrušit dohodu v hodnotě 90 miliard australských dolarů podepsanou s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016 na modernizaci Francií vybudovaných ponorek vlastněných Austrálií a poháněných naftou. Modernizace byla však zdržována změnami konstrukčních rozhodnutí a nárůstem rozpočtu.



Je to poprvé, co Francie odvolala svého velvyslance z USA od americké revoluce v roce 1781, kdy Francouzi bojovali na straně USA proti Británii. Od roku 1781 až do nynějška byla Francie věrným spojencem USA. Francie také zrušila gala večer na přípomínku výročí bitvy v Chesapeake Bay, rozhodující události ve válce o americkou nezávislost, kde francouzská vojska zvítězila nad Brity 5. září 1781.



Činitel Bílého domu sdělil tiskové kanceláři Reuters, že Spojené státy litují francouzského rozhodnutí a že Washington je v přímém kontaktu s Paříží. Spojené státy prý budou konfliktní situaci mezi oběma zeměmi v nadcházejících dnech řešit.



Peter Ricketts, bývalý britský velvyslanec ve Francii, napsal na Twitteru: "Nepodceňujme reakci v Paříži. Není to jen hněv, ale opravdový pocit zrady, že Británie a USA a Austrálie vyjednávaly za zády Francie po dobu půl roku. Zažil jsem v roce 2003 konflikt ohledně Iráku. Tohle je stejně zlé nebo ještě horší."



Po odvolání velvyslanců Ricketts dodal: "Bezprecedentní mezi spojeneckými státy? Zajímavé, že francouzských velvyslanec nebyl odvolán z Británie. Je to signál, že Paříž považuje USA a Austrálii za tvůrce tohoto komplotu a Británie je jen vedlejší společník. Očekávejte odvetná opatření z Francie proti všem třem těmto zemím."



Británie se zachovala v této věci oportunisticky, řekl jeden francouzský diplomat v pátek.



Podrobnosti v angličtině ZDE



0