Klimatičtí experti se obávají, že AUKUS zhatí naděje na dohodu o omezení čínských emisí

21. 9. 2021

Načasování vzniku nové obranné dohody mezi USA, Velkou Británií a Austrálií znepokojilo odborníky na klima, kteří se obávají, že by před důležitými jednáními OSN o klimatu (COP26) mohla mít negativní dopad na dohodu s Čínou o snižování emisí skleníkových plynů.

Čína - největší světový producent emisí uhlíku - bude hrát klíčovou roli na listopadových jednáních OSN o klimatu, která se v listopadu uskuteční v Glasgow. Pokud se Pekingu v příštím desetiletí nepodaří výrazně snížit emise, má svět jen malou šanci omezit globální oteplování na 1,5 °C, což je klíčový cíl pařížské dohody. Čínu v minulých týdnech navštívili vyslanec amerického prezidenta Joea Bidena pro otázky klimatu John Kerry a britský předseda COP26 Alok Sharma, informuje list Guardian.



Světoví lídři včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se příští týden sejdou virtuálně i v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Vyjednavači COP26 vkládali naděje do pozitivního postoje Číny na shromáždění. Britský premiér Boris Johnson bude spoluorganizovat klíčové setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, na které je pozván prezident Si a dalších asi 30 lídrů.



Zakladatel environmentálního thinktanku E3G Tom Burke řekl: "Všichni jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v práci. Toto [oznámení Aukusu] je špatně načasované před konferencí COP26. Je těžké pochopit, co bylo tak důležitého na načasování tohoto oznámení. Nezdá se, že by premiér Johnson bral Glasgow příliš vážně. Odhaluje to skutečnost, že před konferencí nemá příliš co nabídnout."



Ředitel Mezinárodního centra pro změnu klimatu a rozvoj v Bangladéši Saleemul Huq uvedl, že Spojené království a USA by neměly usilovat o dohodu s Austrálií, protože její premiér Scott Morrison odmítl přijmout opatření na snižování emisí. "Je to velmi špatné načasování, zejména pokud jde o úlitbu Austrálii, která je v otázce klimatu darebáckým státem," řekl Huq. "Je to naprosto špatný krok. Je to v rozporu s tím, co USA a Velká Británie tvrdí, že chtějí na poli klimatu dosáhnout."



Předseda labouristů Keir Starmer na toto téma upozornil v Dolní sněmovně: "V této věci je třeba se zaměřit na to, co se děje v Evropě. Musíme s nimi [Čínou] spolupracovat na rozhodujících globálních otázkách dneška, jako je změna klimatu a připravenost na pandemie. Bez diplomatické strategie a dovedností se tyto cíle dostanou do vzájemného rozporu. Jaký plán má tedy premiér, aby zajistil, že toto nové uspořádání naši schopnost ovlivňovat Čínu spíše zlepší, než zhorší? Vzhledem k tomu, že COP26 je už rohem, na přístupu Spojeného království k Číně skutečně záleží."

