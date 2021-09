Miluj nepřítele svého

27. 9. 2021 / Wenzel Lischka

Česká občanská společnost je před volbami rozdělena jako nikdy předtím. Nejvíce nad tím zoufají ti, kteří ji ještě více rozeštvávají. Asi je to pořád málo. Rozděl a opanuj, platí jako vždy. Vítězové voleb pak po volbách předstoupí před občanské stádo, a budou možná zase k pobavení publika tvrdit, že chtějí společnost spojovat. Jistě, kdo by nechtěl kolektivizovat a privatizovat hodnoty pocházející z lidských a přírodních zdrojů, zejména když se na jejich tvorbě nijak přímo nepodílel. Opět zde platí, že líná huba je holé neštěstí. Kdo chce rozdělovat, musí spojovat. Nejlépe se to daří násilím.

Naše západní hodnoty prý spočívají na lásce k bližnímu. Máme milovat své nepřátele, radil Ježíš, a proto jej popravili. Nějak se nám to milování nepřátel a bližních celých těch 2021 let nedaří. Nebo jej dobře využíváme? Snad jenom dialektikové chápou principiální chybu nebo obchodní záměr v nejapných výzvách k lásce, pravdě, milosrdenství a vítězství. Je to dobrý byznys plán, ačkoliv plánované hospodářství se dnes plánovitě popírá. Dobře to odvádí pozornost od ještě plánovitějšího hospodářství.

Třebaže je Rusko na demokratickém seznamu darebáckých států, staré ruské přísloví správně praví: „Pane bože, zbav mně přátel, s nepřáteli se již dohodnu!“ Pamětníci z minulého století si nejsou jistí, zda to nadávání na Čínu a Rusko není předem domluvené. Užili si totiž podobných invektiv za 40 let více než dost a dobře si pamatují, jak to orwellovsky nakrásně dopadlo.

A skutečně. Přátelé, příznivci, příslušníci, příbuzní, soudruzi, stoupenci, posluhovači, příživníci a jiní různí dobráci, darebáci a bližní jsou vám zalezlí hluboko pod kůží, kde vám působí jenom úbytě, bolest, zhoubu a zmar. Zato se nepřáteli, kteří jsou od vás čistě odděleni, se lze dobře dohodnout. Mají vyhraněné zájmy a názory. Názorným příkladem nám budiž výše naznačený pád Železné opony a následně celého Východního bloku, nebo momentálně jaksi podobná situace, ke které došlo v Afganistánu.

Rozdělení je základ spojení, nenávist je podstatou lásky. Važme si toho, že se nemáme rádi, že se nesnášíme, a že se nenávidíme. Přijímejme s radostí výzvy, kampaně a štvanice k nenávisti. Nenávist bychom měli podporovat. A také tak stále činíme. Není její případné odsuzování a stíhání často úmyslné, neboť nic ji tak lépe nepodporuje?

Nenávist je podstatou občanské společnosti, svobody, demokracie, ekonomického růstu, prosperity a blahobytu, o který nám jde přece především. Celý svět podezřele smrdí dialektickou jednotou protikladů. Proč bychom nesmrděli také?













