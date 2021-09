Babiš neuvěřitelně: "Do půjčování i vymáhání dluhů jsme vnesli lidskost"

29. 9. 2021

Ve svém předvolebním blábolu zveřejněném na Facebooku (vlastně ne svém, Babiš neumí česky, to mu píší nějací podřízení) napsal Babiš skutečně tuto neuvěřitelnou větu. Zopakujme ji:

"Do půjčování i vymáhání dluhů jsme vnesli lidskost."





OPRAVDU? Vymáháte dluhy LIDSKY? :)))







Přitom sám Babiš přiznává, že v roce 2020 se stalo v ČR obětí parazitických exekutorů DALŠÍCH 408 000 LIDÍ! Co je to proboha za zemi a co je to za politika? A jak je možné, že ostatní politikové se proti těmto neuvěřitelným, drzým nesmyslům, za hranou kriminality, nepostaví?







Znovu zopakujme, že uvrhování lidí do dluhového otroctví prostřednictvím systému soukromých exekutorů je zvláštním vynálezem České republiky, který nikde na světě neexistuje. Jak je to možné? (JČ)







