Kauza Juliana Assange: Nedotýkejte se mocných, jinak vám hrozí únos nebo smrt

30. 9. 2021 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

S každým odhalením doprovázejícím ostudnou perzekuci zakladatele WikiLeaks Juliana Assange se ukazuje, že ti, kdo se opováží zveřejnit utajované důkazy o imperiální zvůli, mohou počítat s uvězněním – anebo ještě s horším osudem. Bůhvíkolikrát už tuzemská novinářská scéna volala do zbraně, když námi odsuzované režimy nasazovaly psí hlavu pronásledovaným disidentům, kteří nahlas hovořili o jejich zločinech? Ovšem Assangeův případ, to je úplně jiné sousto, a také lakmusový test novinářské integrity těch, kdo lají „orientálním despociím“, aniž by s toutéž vervou vystupovali proti zločinům, jimž mají alespoň teoretickou šanci předcházet.