Bla, bla, bla. Greta Thunberg pranýřuje světové lídry kvůli klimatické krizi

30. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Greta Thunberg se ohradila proti slibům světových lídrů, že budou řešit klimatickou krizi, a odmítla je slovy "bla, bla, bla".

Citovala výroky Borise Johnsona: "Tohle není žádný drahý, politicky korektní zelený akt objímání králíků", a Naréndry Módího: "Boj proti změně klimatu vyžaduje inovace, spolupráci a pevnou vůli", a zároveň uvedla, že věda nelže, informuje list Guardian

Podle OSN jsou emise uhlíku na cestě k tomu, aby do roku 2030 vzrostly o 16 %, místo aby klesly na polovinu, což je snížení potřebné k udržení globálního oteplení pod mezinárodně dohodnutou hranicí 1,5 °C.



"Opět budovat a lépe. Bla, bla, bla. Zelená ekonomika. Bla, bla, bla. Čistá nula do roku 2050. Bla, bla, bla," prohlásila aktivistka v úterý v projevu na summitu Youth4Climate v italském Miláně. "To je vše, co slyšíme od našich takzvaných vůdců. Slova, která znějí skvěle, ale zatím nevedla k činům. Naše naděje a ambice se utápějí v jejich prázdných slibech."



Klimatický summit Cop26 začíná 31. října v britském Glasgow: všechny země s velkým znečištěním musí splnit přísnější závazky ke snížení emisí, aby byl cíl 1,5 °C na dosah.



"Samozřejmě že potřebujeme konstruktivní dialog," řekla Thunberg, jejíž samostatná stávka za klima v roce 2018 vyvolala hnutí milionů mladých protestujících proti změnám klimatu. "Ale teď už mají za sebou 30 let bla, bla, bla a kam nás to dovedlo? Stále to můžeme zvrátit - je to zcela možné. Bude k tomu zapotřebí okamžité, drastické každoroční snížení emisí. Ale nikoliv, pokud to půjde stejně jako dnes. Záměrná nečinnost našich vůdců je zradou vůči všem současným i budoucím generacím."



Thunberg řekla: "Na taková setkání zvou vybrané mladé lidi, aby předstírali, že nám naslouchají. Ale oni nás zjevně neposlouchají. Naše emise stále rostou. Věda nelže.

"Už nemůžeme nechat u moci lidi, aby rozhodovali o tom, co je politicky možné. Nemůžeme už nechat lidi u moci rozhodovat o tom, co je naděje. Naděje není pasivní. Naděje není bla, bla, bla. Naděje je říkat pravdu. Naděje je konat. A naděje vždy vychází od lidí."

