Rozhovor Britských listů 430. Pro Tomia Okamuru: "Tati, ta krysa chutnala divně"

2. 10. 2021

Chaos a série krizí ve Velké Británii, vyvolané především brexitem, by měly soustředit mysl českých euroskeptiků, jako je Tomio Okamura či šéf KSČM, kteří požadují odchod ČR z EU. Nynější britská zkušenost pěkně dokazuje, že tito lidé nevědí, co činí. Bohumil Kartous hovoří s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem o jeho britských zkušenostech s dopadem brexitu. Jak by vypadal czexit? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 5. října 2021.





