Fosilní plyn je most do klimatického kolapsu. Organizace Re-set vydala report o riziku přechodu z uhlí na plyn

20. 10. 2021

Tisková zpráva organizace Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci 20. října 2021 Přechod z uhlí na plyn je falešným řešením klimatické krize. Pokud chceme zmírnit dopady změn klimatu, tak místo výstavby nové plynové infrastruktury musíme investovat do výstavby obnovitelných zdrojů energie, rekonstrukce budov a snižování spotřeby. K takovým zjištěním dospěl nový report organizace Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci s názvem Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu. [1]



Autoři reportu upozorňují, že plyn má sice při přímém spalování o polovinu nižší emise skleníkových plynů než uhlí, nicméně do celkového součtu je nutné připočítat také úniky metanu při těžbě a transportu. I z toho důvodu je rozdíl v emisích mezi plynem a uhlím menší, než se dříve předpokládalo. [2] I z toho důvodu zpráva OSN dokládá, že musíme každý rok snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud máme zamezit nejhorším dopadům klimatické krize. [3]

Autoři reportu upozorňují, že proti novým plynovým infrastrukturám protestují tisíce lidé po celé Evropě. Ať už se jedná o plynovody, plynové elektrárny nebo LNG terminály, [4] protestuje se například v Polsku, Německu, Portugalsku, Itálii nebo na Slovensku. V České republice se proti plynu zatím neprotestuje, ačkoliv energetické firmy jako ČEZ nebo Severní energetická postupně oznamují své plány na budování nové plynové infrastruktury.

“Uhlobaroni a majitelé energetických firem doufají, že se jim podaří i za veřejné peníze přestavět uhelné elektrárny na plynové, aby mohli i nadále vydělávat na ničení planety. Hovoří se například o výstavbě velkých plynových elektráren v areálu nejšpinavější uhelné elektrárny Počerady. Hrozí nám vznik nové závislosti na fosilním palivu, které je pro klima skoro stejně nebezpečné jako uhlí. Čistý plyn je špinavá lež a je nutné to začít otevřeně říkat,” uvedl Radek Kubala, výzkumník z organizace Re-set a jeden z autorů reportu.

Pokud už by se v České republice mají kvůli zajištění stability sítě stavět plynové zdroje, měly by podle autorů studie zůstat pod veřejnou kontrolou. Skutečným řešením však podle autorů není utápět peníze ve výstavbě plynové infrastruktury, ale co nejrychleji přejít na čisté zdroje ve vlastnictví obcí, družstev a komunit.

“Shrnuto: od dnešního systému, v němž jsme závislí na fosilních palivech z druhého konce světa, za cenu ničení ekosystémů, místních komunit i klimatu, a také výrazné sociální a ekonomické nejistoty, potřebujeme směřovat k systému, který by byl založen na komunitní a regionální soběstačnosti a udržitelném využívání obnovitelných zdrojů,” uvádí autoři reportu.

