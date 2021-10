Tovární farmy na nemoci: Jak průmyslová výroba kuřat připravuje příští pandemii

19. 10. 2021

čas čtení 2 minuty





Nejméně osm typů ptačí chřipky, které všechny dokáží usmrcovat lidi, koluje v továrních farmách na kuřata - a ty pandemie mohou býty horší než koronavirová pandemie



Jednoho dne loni v prosinci začalo 101 000 kuřat na obří farmě v Astrachani v jižním Rusku kolabovat a umírat. Testy ukázaly, že na farmě koluje relativně nová varianta ptačí chřipky, H5N8 a během několika dní bylo na Vladimirské farmě usmrceno 900 000 kuřat, aby se zabránilo šíření epidemie.



H5N8 je jen jediná varianta ptačí chřipky, která usmrtila tisíce kuřat, kachen a krocanů v padesáti zemích světa.

Avšak situace v Astrachani byla jiná. 5 žen a 2 muži ze 150 zaměstnanců farmy v Astrachani byli touto nemocí nakaženi, i když měli mírný průběh. Bylo to poprvé, co H5N8 přeskočila z ptáků na lidi.



Minulý týden se znepokojení soustředilo na Čínu, kde bylo další variantou ptačí chřipky známou jako H5N6 nakaženo 48 lidí od doby, kdy byla tato varianta v roce 2014 poprvé identifikována. Většinou šlo o lidi pracující na kuřecích farmách a více než polovina z nich v posledních týdnech zemřela. Znamená to, že H5N6 sílí a je nesmírně nebezpečná.



Světová zdravotnická organizace podezřívá, i když důkaz nemá, že covid-19 vznikl v důsledku intenzivního chovatelství zvířat v jihovýchodní Asii na neregulovaných farmách divokých zvířat. Velké epidemie za posledních třicet let včetně horečky Q v Holandsku a vysoce patogenní ptačí chřipka jsou spojeny s intenzivním chovatelstvím dobytka.



Z vědeckých důkazů vyplývá, že chování zvířat ve stresových, přeplněných situacích vyvolává krize a je zdrojem mnoha nakažlivých chorob. Tyto chovatelské prostory fungují jako epidemiologický most mezi divokými zvířaty a lidskými infekcemi.



Po světě se nyní chová více než 20 miliard kuřat a téměř 700 milionů prasat. Zneužívání antibiotik, přecpané chovatelské prostory a genetická podobnost mezi zvířaty vytvářejí ideální podmínky pro mnoho bakterií, viry a další patogeny, které se v těchto podmínkách spojujáí, mění, šíří a pak jsou schopny přeskočit i na lidi.



Silná intenzifikace chovatelství kuřat vede k šíření ptačí chřipky.



Vědci argumentují, že existují tři éry lidských nemocí: první, když lidé začali domestikovat zvířata asi před 10 000 lety a bylio nakaženi jejich chorobami, jako jsou spalničky a plané neštovice. Druhá v osmnáctém a v devatenáctém století, kdy průmyslová revoluce vedla k epidemii cukrovky, obezity, srdečních chorob a rakoviny, a nyní, v důsledku intenzifikace zemědělství, přecházejí na lidi zoonotické, zvířecí choroby jako ptačí chřipka, salmonela, mers, nipah a covid 19.



Podrobnosti v angličtině ZDE



