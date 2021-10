Rozhovor Britských listů 436. Splnit předvolební sliby bude pro novou vládu mimořádně obtížné

25. 10. 2021

čas čtení < 1 minuta









S politologem Václavem Žákem hovoří Jan Čulík o značně problematickém stavu české politiky, ekonomiky i zdravotního stavu země po nedávných všeobecných volbách. Drastickými problémy bude zřejmě ekonomika i pandemie. A Václav Žák trpí dlouhým covidem poté, co byl koronavirem nakažen už letos v lednu. Dlouhým covidem - o čemž mnoho lidí v ČR ani netuší, co to je, a zdravotnictví to neeviduje. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 26. října 2021.





