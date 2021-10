Osvoboďte Juliana Assange: Snowden, Varoufakis, Corbyn a Tariq Ali promluvili před slyšením o vydání Assange do USA

27. 10. 2021

čas čtení 6 minut

Vězněný zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se minulý týden opět dostavil k londýnskému soudu, kde probíhá jednání o jeho případném vydání do Spojených států. V lednu britská soudkyně zablokovala Assangeovo vydání do USA, ale Spojené státy se proti tomuto rozhodnutí odvolaly. Assangeovi v USA na základě zákona o špionáži hrozí až 175 let vězení za zveřejnění tajných dokumentů odhalujících americké válečné zločiny. Assange byl v Anglii vězněn dva a půl roku; předtím strávil více než sedm let na ekvádorském velvyslanectví, kde získal politický azyl.

V pátek svolala levicová organizace Progresivní Internacionála shromáždění Belmarshského tribunálu, který je pojmenován podle věznice, kde je Assange držen. Lidový tribunál je vytvořen podle vzoru Russellova tribunálu pro válečné zločiny, který v roce 1966 založili filosofové Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre a další, aby vyšetřili válečné zločiny USA ve Vietnamu. Po zbytek hodiny budeme vysílat úryvky z Belmaršského tribunálu, počínaje britským spisovatelem Tariqem Alim, který v 60. letech působil v Russellově tribunálu pro válečné zločiny, říká v relaci Democracy Now! Amy Goodman

TARIQ ALI: Julian v podstatě odhalil takzvanou válku proti terorismu, která začala po 11. září, trvala 20 let, vedla k šesti válkám, milionům mrtvých, bilionům promrhaných peněz. To je jediná bilance této války. Nikde se nevykoupila ani nepřinesla nic dobrého, jak jsme se naposledy přesvědčili v Afghánistánu.



Co tedy říkáme lidem, jako je Chelsea Manningová a Julian, který je hlavním terčem probíhajících právních a soudních brutalit, když odhalují věci, o nichž každý ví, že jsou pravdivé, protože některé z nich jsou zachycené na videu - Američané bombardují irácké rodiny, zcela nevinné - zcela nevinné - smějí se tomu a jsou nahráni, jak je zabíjejí? To je velký vtip. No, pro miliony lidí, kteří zemřeli v arabském světě od začátku této dvacetileté války, to velký vtip není. A Julian by měl být vlastně hrdinou. Není první. A jestli si oni myslí, že jeho potrestání tímto mstivým a trestajícím způsobem změní postoj lidí k tomu, aby vystupovali a říkali pravdu, tak se mýlí. ...



Julian má smůlu, že se ho zmocnil právě tento stát a jeho různé aparáty, aby se zavděčil Spojeným státům americkým. Nikdy neměl být držen ve vězení na kauci. Neměl by být nyní ve vězení a čekat na soudní proces o vydání. Měl by být propuštěn. A doufám, že akty jako Belmarshský tribunál k tomu přispějí.



JEREMY CORBYN: Julian Assange zaplatil velmi vysokou cenu za své celoživotní odhodlání odhalovat pravdu. Proč? Je to proto, že má nějakou představu, že se odhalováním pravdy proslaví? Nebo je to něco mnohem silnějšího a morálnějšího, víra, že odhalováním pravdy můžete zachránit životy, zastavit války a zajistit řádné fungování demokracie tím, že všechny veřejné činitele, ať už zvolené, nebo nezvolené, poháníte k veřejné odpovědnosti?



A proto je role Juliana Assange v tom všem tak důležitá. Jeho informace odhalily nepoctivost obklopující tvrzení o Iráku. Jeho informace odhalily nepoctivost pokračujícího zpravodajství o Iráku po roce 2003 se zatajenými informacemi o počtech lidí, kteří v Iráku zemřeli v důsledku "přátelské palby", ale také nebezpečí, které pro všechny novináře, pro každého, kdo věří ve svobodu slova, představuje koncept tzv. embedded journalist - reportéra, vyslaného do kasáren nebo kamkoli jinam, aby vytvářel zprávy, které se líbí armádě.



Takže ti z nás, kteří chtějí žít v mírovém světě a nevěří, že opakování Iráku přinese něco jiného než ještě horší důsledky, než měl tento konlikt, jsou zde proto, že chtějí podpořit Juliana Assange v jeho statečnosti, kterou prokázal, a v ceně, kterou za tuto statečnost již zaplatil, když zajistil, aby se celý svět dozvěděl pravdu.



YANIS VAROUFAKIS: Jeden mladý muž v Austrálii měl kdysi dávno, dávno předtím, než jsme se dozvěděli o WikiLeaks, nápad: nápad využít technologie Velkého bratra k vytvoření velkého digitálního druhu zrcadla, které by se otáčelo do tváře Velkého bratra, abychom mohli sledovat, jak nás sleduje - trochu jako když se otáčí zrcadlo do tváře Medúzy. Na této myšlence je založena organizace WikiLeaks.



Vzpomínám si, jak jsem s Julianem strávil velmi dlouhou noc na ekvádorské ambasádě v Knightsbridge, když mě vyzval, abych mu pomohl rozluštit a přepsat rozhovor mezi úředníky Mezinárodního měnového fondu. Poté, co jsem v předchozím roce s těmito lidmi strávil velmi dlouhou dobu jednáním, byl poslech jejich záznamu, který Julian obstaral prostřednictvím WikiLeaks - prostřednictvím této slepé, digitální poštovní schránky, skvělým zážitkem. Bylo to tak osvobozující, protože jsem najednou na vlastní uši slyšel tytéž úředníky, kteří fakticky souhlasili se vším, co říkali lidé v Řecku, co jsme říkali my, co jsem jim říkal já.



Samozřejmě, WikiLeaks vykonaly mnohem důležitější práci, než jen odhalit pravdu o tom, že Mezinárodní měnový fond věděl, že páchá zločiny proti řeckému lidu a dalším národům, v Latinské Americe a tak dále, a přitom je páchal dále. WikiLeaks a Julian, jak víme, byli pronásledováni za to, že světu, zejména liberálům, demokratům, toryům, sociálním demokratům, odhalili zločiny proti lidskosti, které páchali námi zvolení vůdci, naším jménem, za našimi zády. To je důvod, proč ho nyní pomalu zabíjejí.



Poselstvím Belmarshova tribunálu tedy nesmí být jen podpora Juliana nebo výzva k jeho propuštění. Ne, my jsme tribunál. Zločince, kteří Juliana zabíjejí, soudíme v době, kdy spolu mluvíme, za zločiny proti lidskosti, nejen za zločin pomalé vraždy Juliana Assange. Jste zločinci a my vás budeme stíhat až na konec světa za zločiny, které pácháte po celém světě proti lidskosti, a zároveň pomalu vraždíte Juliana Assange a další whistleblowery, kteří vaše zločiny odhalují.

Celý článek v angličtině ZDE

