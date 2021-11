Koronavirus: Děsivý nárůst infekcí v České republice

2. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

V pondělí 1. listopadu zaznamenala Česká republika výrazný nárůst 7591 dennich nákaz. Hospitalizováno je 1813 osob, to je nárůst od předchozího dne o 310 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 30 775 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 32 mrtvých. Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 569 infekcí na 100 000 obyvatel.



Nejpostiženější jsou Prostějov (773 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (669 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (651 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (604 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (611 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (571 nákaz na 100 000 Prachatice (480 nákaz na 100 000 obyvatel), Strakonice (473 nákaz na 100 000 obyvatel), Rokycany (472 nákaz na 100 000 obyvatel), Domažlice (427 nákaz na 100 000 obyvatel) a skoro celá Morava. Praha má 384 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE



- Facebook dostatečně nechrání veřejnost před dezinformacemi ohledně covidu, konstatuje monitorovací organizace NewsGuard. Dvacet účtů a skupin na Facebooku, šířících lži a dezinformace ohledně vakcín, získalo za poslední rok 370 000 čtenářů. Facebook například šíří lži, že "děti jsou vražděny vakcínami, které jsou nuceny přijímat". NewsGuard posílá svou zprávu Světové zdravotnické organizaci. ZDE





- Po spektakulárním úspěchu vakcín mRNA proti covidu se nyní začíná pracovat na mRNA vakcínách proti chřipce, proti rakovině, proti HIV. mRNA je molekula, která dává buňkám lidského organismu povel, aby začaly vyrábět určitou bílkovinu, proti níž pak reaguje imunitní systém organismu. Vědci jsou nyní přesvědčeni, že technologie mRNA lze použít pro vakcíny proti mnoha chorobám, od chřipky až po malárii. ZDE



- Čína uzavřela Disneyland v Šanghaji a otestovala jeho 34 000 návštěvníků poté, co se tam objevil jediný případ covidu. ZDE



- Čínská vláda varuje občany, aby si udělali železné zásoby potravin, protože nevylučuje další koronavirovou krizi.



- Situace v Bulharsku dál velmi silně znepokojue tamější úřady. Ve všech až na dva okresy v Bulharsku je nyní tzv. "temně rudá zóna" s nákazami více než 500 lidí na 100 000 osob.



- V Rusku uvedla šéfka ruské asociace cestovních kanceláří, že do Ruska necestují turisté ze zahraničí, protože ruské pamětihodnosti neuznávají QR kódy očkovacích pasů západních vakcín.



- Íránský ministr zahraničí Hossein Amirabdollahian je nakažen covidem.



- V New Yorku bylo 9000 státních zaměstnanců posláno na neplacenou dovolenou, protože se odmítli nechat očkovat proti covidu.



- Řecko zaznamenalo rekordních 5449 denních nákaz, je to nejvyšší počet od začátku pandemie. Zavádí přísná protikoronavirová opatření.

