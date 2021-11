Prezident Zeman je zpátky ve hře

5. 11. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Prezident republiky dnes dopoledne poskytl rozhovor Frekvenci 1, z něhož je podle mne zcela jasné, že je mentálně zpět na své obvyklé úrovni – tedy je schopen přijmout demisi staré vlády a jmenovat vládu novou. Patrně to tak udělá i velmi rychle.

Konzilium, svolané k posouzení zdravotního stavu prezidenta, se vyjádřilo velmi neurčitě, že prezidentův zdravotní stav mu neumožňuje „plně pracovat“. Jistě nemůže nyní cestovat, to je jasné. Zřejmě také nebude moci přijmout demisi vlády nebo jmenovat novou vládu tak, jak se to obvykle dělá. Nicméně nemůže být už pochyb, zdá se mi, že si je přesně vědom, co přijetí demise vlády, resp. jmenování nové vlády, je – a že takový akt bude projevem jeho vůle.

Byl bych tedy velmi překvapen, kdyby nyní někdo místo hledání cest, jak umožnit panu prezidentovi realizovat jeho svobodnou vůli prostřednictvím jeho pravomocí, které získal jako zvolená hlava státu, uvažoval o aktivaci článku 66 Ústavy ČR.

Po celou dobu hospitalizace prezidenta republiky jsem čekal na to, kdy a zda vůbec bude pan prezident schopen veřejného projevu. To se stalo dnes a proběhlo to tradičním způsobem, takže by nikdo, kdo prezidenta zná jako veřejného řečníka, nepoznal žádný rozdíl mezi současným stavem a stavem třeba před rokem či dvěma.

Samozřejmě to vůbec neznamená, že kampaň pro volbu nového prezidenta nemůže začít. Nejen že může začít, ale začít pomalu už i musí, protože prezident Zeman právě končí svůj druhý mandát a v jarních měsících roku 2023 budeme mít nového prezidenta.

