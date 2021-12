Prezidentovo výsluní mezi mrtvolami

9. 12. 2021 / Boris Cvek

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Umírá tu přes sto lidí denně s covidem, kolabují nemocnice, rozpočet je v historickém deficitu, rostou ceny energií i obecně inflace – a nemáme plnohodnotnou vládu. Místo toho, aby média neustále upozorňovala na to, že prezident svým rituálem setkávání se s kandidáty na ministry příští vlády zdržuje celou zemi v době, kdy potřebujeme nutně vládu novou, která jediná má legitimitu k vládnutí z voleb, stává se mediální módou spekulovat nad tím, co prezident řešil s tím či oním kandidátem a zda se nakonec uráčí jmenovat novou vládu – a pokud se to nestane, jak na to bude premiér Fiala reagovat.

Musí se říci, že prezidentovi v jeho taktice kromě médií velmi pomáhá přístup pětikoalice, která zjevně nechce prezidenta naštvat a přeje mu výsluní nejvyšší politické důležitosti. Mrtví, inflace, rozpočet, lidi bez prostředků, zdravotníci zažívající traumata a posttraumatické syndromy… to všechno je jako nějaká paralelní realita, od níž je prezident v akváriu odpojen. Politici se shodnou na tom, že tyto problémy zmíní a že také zmíní akutní potřebu nové vlády, ale to je tak všechno. Vůbec to neprožívají. To, na čem jim v této partii skutečně záleží, nejsou občané a jejich utrpení, ale politické šachy – nyní se strategií prezidenta přemluvit vstřícností.

Jakmile by ovšem Miloš Zeman jmenoval novou vládu, jeho politická důležitost rapidně spadne dolů. Je proto možné, že se rozhodne zůstat na výsluní co nejdéle a odměnit pana Fialu a jeho lidi za vstřícnost nevstřícností. Nechtěl bych však být tím, kdo zabředne do analýzy toho, co prezident chce, co udělá a co se s tím dá dělat. Chtěl bych, aby se na něj stupňoval veřejný tlak poukazováním na to, co se v této zemi právě děje. Vidíte na tváři, gestech, způsobu mluvy politiků pětikoalice, že by nějak prožívali ty mrtvé na covid, ty kolabující nemocnice, ten průšvih s hospodařením země, ty lidi bez peněz na složenky a že by pod tím vlivem vykazovali, třeba proti své vůli, netrpělivost s prezidentem?

