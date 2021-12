Rusko dál šíří smrt v Sýrii

11. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Rusko dál šíří smrt v severozápadní Sýrii. Tři civilisté byli usmrceni, včetně jednoho dítěte, a třináct civilistů bylo zraněno, když ruská letadla bombardovala předměstí vesnice Aljadeeda na západě provincie Idlib. Bílé helmy odvezly zraněné do nejbližší nemocnice.

Proč nikdo Rusy za tyto válečné zločiny nežene k odpovědnosti? Neměla by to česká diplomacie mezinárodně vyžadovat?



Russia continues to spread death in NW #Syria.

3 civilians were killed incl a child & 13 others were injured today after Russian warplanes bombed the outskirts of #Aljadeeda village in west of Idlib. The #WhiteHelmets responded and transferred the injured to the nearby hospital. pic.twitter.com/TAs9aeguby