V čem jsou třetí, posilovací injekce účinnější než první dvě injekce proti covidu?

13. 12. 2021

Analýza: Třetí, posilovací vakcíny provádějí klíčové změny v naší protilátkové obraně a snižují hrozbu ze strany omikronu



Covid-19, jak už bychom měli vědět, je pohyblivý cíl. Proč tedy třetí, posilující injekce pomáhají tak výrazně ve srovnání s prvním a druhým očkováním a proč jsme na běžícím pásu, kdy je zjevné, že budeme muset být očkováni znovu a znovu?



Již před vznikem varianty omikron bylo jasné, že k udržení úrovně ochrany proti nákaze bude nutné provést doočkování, ačkoli se zdálo, že ochrana proti závažnému onemocněním se udržuje dobře.

Vakcíny podněcují tělo k tvorbě neutralizačních protilátek, které zachytí covid dříve, než virus infikuje naše buňky, ale cirkulující protilátky mohou časem slábnout. Údaje z Izraele, jedné z prvních zemí, kde byla populace očkována, ukázaly pokles ochrany proti infekci již po třech měsících. Ukázalo se, že byli lidé asi 15krát náchylnější k infekci šest měsíců po druhé dávce ve srovnání s několika týdny po ní.



I když většina lidí zůstává chráněna proti závažnému průběhu onemocnění, představuje tato slábnoucí imunita významný problém pro veřejné zdraví, když část dospělých zůstává neočkovaná nebo má imunitní stav, který je činí zranitelnými.



Varianta omikron zvýšila naléhavost potřeby přeočkování. Mutace ve viru znamenají, že její protein hrotu nyní vypadá zcela jinak než protein původního kmene koronaviru z Wuchanu, na který byly zaměřeny všechny současné vakcíny. To znamená, že protilátky z předchozí infekce i z očkování budou méně účinné při neutralizaci varianty omikron. Protože na viru ulpívají méně intenzivně, j zapotřebí větší množství protilátek, aby se kompenzovalo jejich menší reaktivita na nový virus.



Studie ukazují, že třetí, posilovací dávka zvyšuje hladinu protilátek výrazně nad úroveň pozorovanou po dvou dávkách, což, jak někteří doufají, znamená, že po třetí dávce bude slábnutí imunity probíhat pomaleji, ačkoli zatím neuplynul dostatečný čas, aby bylo možné určit, zda tomu tak skutečně je.



První studie také naznačují, že kvalita protilátek je po posilovací dávce vyšší. Imunitní systém pokračuje v upřesňování, které protilátky jsou přesně zvoleny a zesíleny na základě dalších setkání s virem nebo s vakcínou, a studie naznačují, že po třetí dávce dochází k širší a silnější imunitní odpovědi.reakci.



Existuje také důvod k určitému optimismu, že vakcíny mohou lépe odolávat závažným onemocněním než infekcím. Imunitní systém má druhou linii obrany v podobě T-buněk, které napadají již infikované buňky. T-buňky mají tendenci zůstat déle na místě a rozpoznávají části viru, které jsou více konzervované, což znamená, že mutace viru omikron je pravděpodobně moně vyvedou z míry. Pokud tedy k odvrácení infekce protilátky nestačí, mohou T-buňky zasáhnout a dostat nemoc pod kontrolu dříve, než člověk vážně onemocní



Laboratorní údaje vypadají povzbudivě, ale v Jihoafrické republice, ve Velké Británii i jinde se pečlivě sledují výsledky v reálném světě, aby se odpovědělo na otázku, která zůstává jednou z největších nejistot, totiž jak přicházející vlna omikronu dopadne.



Výrobci vakcín prozatím pracují na variantách očkovacích látek, které by mohly být připraveny k nasazení již v březnu, ale vylepšování současných vakcín ponechátatážslabá místa, pokud by omikron v budoucnu zastínila jiná, ještě rychleji se šířící varianta.



Vědci doufají, že příští generace vakcín bude nejen dobře odpovídat kolujícím variantám, ale poskytne mnohem širší imunitní ochranu, takže bude účinná i proti nově vznikajícím mutacím. Jednou z možností je vakcína speciálně navržená tak, aby vyvolala reakci T-buněk na virový replikační mechanismus na rozdíl reakce na protein hrotu, což by podle vědců mohlo vést k imunitě trvající roky, nikoli pouhé měsíce.



