Ruské ministerstvo zahraničních věcí Ukrajině: "Každá svoboda má své hranice!"

14. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov Ukrajině: "Svoboda vstupovat do aliancí nemůže být absolutní. Je tomu jako v lidských společnostech: vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Musejí existovat jasné hranice a jasná odpovědnost."

💬 Deputy Foreign Minister Sergey #Ryabkov:



☝️ The freedom to join alliances cannot be absolute.



❗️ It is as it is in human societies, your #freedom ends where the freedom of others begins. There must be clear boundaries and responsibilities.



🔗 https://t.co/fY6mEdJapX pic.twitter.com/FBMTsJHrbH