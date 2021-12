Proti dezinformacím se nedá bojovat dezinformacemi, satira jako obrana proti hlouposti může v informační skrumáži narazit na interpretaci

K memům, v nichž se Landa a další odpůrci povinné vakcinace či vakcinace samotné údajně hlásí k očkování

16. 12. 2021 / Vít Kučík

čas čtení 3 minuty

Jasně za sebe i České elfy chci říci, že proti dezinformacím se dezinformacemi bojovat nedá. To je základní a nepřekročitelný axiom. Sarkasmus, ironie a vtip jsou ovšem osvědčené mocné zbraně nejen proti náckům a totalitám, ale hlavně proti lidské hlouposti obecně. Otázka se tedy redukuje na to, zda současná kampaň memů, kde Landa, Volný a spol. propagují očkování, je spíše ironií nebo spíše dezinformací.

Základem sarkasmu a ironie je sugerování reality něčeho, co je za použití minima mozkové kapacity tak absurdní, že to nikdo soudný nemůže brát vážně, v tom je ten vtip. Sarkasmus si přehnaně vážnou maskou dělá legraci sám ze sebe. Dezinformace naopak od počátku bere sebe samu zcela vážně, tím finguje realitu.





Je tedy mem s Landou ironie nebo dezinformace? Záleží, jak to každý interpretuje. V tom je to subjektivní. A to je také osud každého vtipu - kdo jej pochopí, ten se směje, kdo ne, tváří se kysele a má to za trapné.