Další rána Borisi Johnsonovi: Odstoupil jeho vyjednavač pro brexit

18. 12. 2021

🚨Full MoS article here - blame his departure on "Covid Plan B restrictions, tax hikes and Net Zero agenda"https://t.co/DXQobyO2V4 — Calgie (@christiancalgie) December 18, 2021 V sobotu v noci vyšlo najevo, že z vládní funkce britského vyjednavače pro brexit náhle odstoupil David Frost, který byl v posledních týdnech plně zaměstnán neproduktivním vyjednáváním o Severním Irsku s vyjednavačem EU pro Brexit Marošem Šefčovičem. Údajně odstoupil, protože nesouhlasil s mírnými proticovidovými opatřeními, proti nimž během minulého týdne hlasovala více než stovka konzervativních poslanců, nelíbilo se mu Johnsonovo zvýšení daní a plateb sociálního pojištění ani ekologická opatření pro přechod na obnovitelné zdroje. V sobotu v noci vyšlo najevo, že z vládní funkce britského vyjednavače pro brexit náhle odstoupil David Frost, který byl v posledních týdnech plně zaměstnán neproduktivním vyjednáváním o Severním Irsku s vyjednavačem EU pro Brexit Marošem Šefčovičem. Údajně odstoupil, protože nesouhlasil s mírnými proticovidovými opatřeními, proti nimž během minulého týdne hlasovala více než stovka konzervativních poslanců, nelíbilo se mu Johnsonovo zvýšení daní a plateb sociálního pojištění ani ekologická opatření pro přechod na obnovitelné zdroje.





Jenže hlavním důvodem byla zřejmě nezvládnutelnost brexitu. David Frost proslul v minulých měsících tím, že začal ostře protestovat proti ustanovením smlouvy o brexitu týkající se Severního Irska, kterou ovšem sám vyjednal. Potíž je, že mezi Severním Irskem a Irskou republikou probíhá nyní hranice Evropské unie. Ta hranice však nesmí vzniknout, protože by se stala terčem obnoveného severoirského terorismu. Jednou z mnoha podstatných výhod členství Británie v EU bylo, že mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebyla žádná celní ani jiná hranice. To po brexitu přestalo a londýnská vláda přijala dohodu, že Severní Irsko zůstane součástí jednotného evropského trhu a celní hranice bude mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem. To se ovšem pak Frostovi znelíbilo a začal - dosti marně - nutit EU, aby tuto hranici zrušila. Dalším údajně nepřijatelným bodem v brexitérské dohodě o Severním Irsku byla podmínka, že pokud dojde ke sporům, bude je řešit Evropský soudní dvůr. To, dlouho tvrdil Frost, je "naprosto nepřijatelné" a Británie to "nikdy nepřijme". Tak to přijala minulý týden.



Frost je bezostyšný oportunista. Původně byl zastáncem jako předseda Skotské asociace pro whisky členství Británie v jednotném evropském trhu a v Evropské unii, avšak když se mu nabídla možnost, že se obrátí o 180 stupňů a stane se brexitérem, dostane se v Johnsonově kabinetu do vysoké vládní funkce, rychle na své evropanství zapomenul a stal se nadšeným brexitérem. Mimochodem ho Boris Johnson povýšil do "šlechtického stavu" a učinil ho poslancem Horní sněmovny, aby mohl zastávat funkci ministra.



Frostova rezignace po nedávných skandálech a po obrovské volební prohře konzervativců tento týden v doplňovacích volbách ve Shropshiru vážně dále oslabuje postavení Borise Johnsona. Nyní Británie čelí obrovské vlně omikronu a na jaře dojde k podstatnému zvýšení drahoty, zejména poté, co končí v dubnu 2022 regulace cen energií. Mnozí očekávají, že do jara bude Johnson vyhnán z premiérské funkce, protože není schopen si najít nové, schopné lidi a vypracovat ucelenou politicko-ekonomickou strategii.



