Rusko zavádí standardy pro pohřbívání v masových hrobech

19. 12. 2021

Od 1. února 2022 bude v Rusku vůbec poprvé zaveden standard "Naléhavé pohřbívání těl v mírových a válečných časech", upozorňují Jelena Ivanovová a Natalija Sejbilová. Od 1. února 2022 bude v Rusku vůbec poprvé zaveden standard "Naléhavé pohřbívání těl v mírových a válečných časech",

Standard předepisuje, že úřady musejí být připraveny pohřbít tisíce lidí v masových hrobech. Určeny jsou standardy pro hroby, cena práce, objem vybavení a způsob skladování mrtvol.

13. září 2021 Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii vydala nařízení, které schvaluje pravidla naléhavého pohřbívání těl v dobách míru a války.

K výpočtu možných nenapravitelných škod mezi obyvatelstvem dokument zavádí pojem "stupeň destrukce města". Autoři dokumentu vycházejí z předpokladu, že obyvatelstvo zemře konvenčními zbraněmi, takže maximální ztráty mezi nechráněnou populací dosáhnou až 30 %. V úkrytech zemře 5 % obyvatel měst a v nejjednodušších krytech až 10 %.

V podnicích budou za "zcela nenapravitelné" považovány masivní škody způsobené konvenčními zbraněmi a smrt 55 % zaměstnanců.

Nový standard počítá se smrtí nikoliv stovek, ale tisíců obyvatel.

Předepsané rozměry masového hrobu: 20 metrů délky, 3 metry šířky a 2,3 m hloubky. Vykopán má být buldozery a průměrnou produktivitou 80 krychlových metrů za hodinu. Dno hrobu bude pokryto minerálním pojivem a poté udusáno válcem.

Těla budou uložena ve čtyřech vrstvách, buď v pytlech, dřevěných nebo zinkových rakvích připravených předem v množství 300 ks na 1 000 obyvatel a přikryta zeminou. Poté bude hrob znova udusán, pokryt "minerálním pojivem" a dojde k instalaci "zařízení pro absorpci a neutralizaci radioaktivních, nebezpečných chemikálií a biologických agens vzniklých při rozkladu těl".

Obhájci těchto státních akcí tvrdí, že vznik dokumentu je v prvé řadě spojen s COVIDem.

Zákon vznikal šest měsíců.

Pokud vezmeme v úvahu, že dokument byl schválen koncem září, ale po roce trvání pandemie, autorům muselo být jasné, že ačkoliv denně v Rusku na koronavirus zemře 1 000 lidí, k jejich pohřbení není třeba masových hrobů. Jakou novou epidemii ruské úřady připravují zůstává velkou záhadou. Novyje Izvěstija pod podmínkou anonymity hovořily s několika generály ministerstva pro mimořádné situace. I pro ně byl dokument mírně řečeno překvapením.

Vojenský expert Alexandr Golc je přesvědčen, že takové dokumenty jsou třeba pouze v případě nasazení zbraní hromadného ničení. Netýkají se lokálního konfliktu, ale vojenských operací ohromných rozměrů srovnatelných s 2. světovou válkou. V současnosti však v Evropě jednoduše není dost vojáků na takový masakr. Trvalo by podle něj deset let, než by na kontinentě došlo k nashromáždění tolika vojáků.

Novyje Izvěstija požádaly Rosstandart o vysvětlení. Nejprve slíbil neprodlenou odpověď, pak ale všechny zákonné lhůty uplynuly.

