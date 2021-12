Určitě si pořiďte oxymetr

20. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Mohlo by vám to zachránit život.







Pokud máte pozitivní test, používejte k testování doma oxymetru. Saturace kyslíkem 100 - 95 procent je v pořádku, jakmile by poklesla na 94-93, konzultujte lékaře, od 92 procent níže je to havarijní stav, ohrožení života. Jde to pak velmi rychle.



this advice could be life saving so please read and share!



My husband and I monitored ourselves regularly while we had Covid. https://t.co/RN36X3VpF8 — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) December 20, 2021



Reakce pod tímto tweetem:



Má saturace byla ve vysokých osmdesátkách a potřeboval jsem kyslíkovou nádrž. Saturace mého táty byla nižší a on zemřel. Dávali jsme si od prvního dne tak velký pozor, ale vůbec to nepomohlo.



Můj obvodní lékař mi dal oxymetr. Pomohlo mi to vědět, kdy mám zavolat sanitku. Mělo by to být součástí povinného zdravotnického balíčku, včetně informací o příznacích, lécích, vitamínech a přístupu k doručování potravin.



Můj oxymetr používá naše rodina za poslední dva roky docela často!



Pozor ale na levné, nespolehlivé oxymetry prodávané na internetu. Vyvolávají paniku. Důležité je sledovat náhlý pokles, pokud by vám začalo být špatně.

Dostanete je na Amazonu. Měly by stát kolem, 600 Kč.



