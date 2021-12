Další mejdan Borise Johnsona během lockdownu. Prý "se nekonal". Lžou, jako když tiskne

20. 12. 2021

Úřad britského premiéra v 10 Downing Street popřel, že by se v pátek 15. května 2020, v době lockdownu v Británii, kdy se směli Britové setkávat jen s jednou osobou, a to venku, při dodržování dvoumetrového sociálního distancování, a nesměli ani do parků (lavičky byly zablokovány), konala v zahradě Downing Street společenská akce. Prý tam "pracovníci Downing Street pracovali".Bohužel vyšla najevo tato fotografie, na níž v popředí sedí Boris Johnson se svou tehdejší snoubenkou Carrie a nově narozeným synem u vína a u výběru sýrů. Ostatní přítomní sedí velmi ležérně také u vína, nemají ani poznámkové bloky ani počítače, z nichž by se dalo vysoudit, že na zahradě skutečně pracují.