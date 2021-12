Boris Johnson: "Nic jsem neplatil a ta částka je taky nesprávná"

22. 12. 2021 / Jan Čulík

Pobavila mě charakteristika způsobu, jímž se Boris Johnson brání, nepříliš přesvědčivě, před obviněními z různých skandálů, jak ji stručně a přesně zformuloval reportér televize Nova Filip Šusta: "Nic jsem neplatil a ta částka je také nesprávná."



Pořad Střepiny televize Nova, který se vysílal v neděli 19. listopadu, se ve své poslední části zabýval problémy kolem rychle mizející popularity brexitérského premiéra Borise Johnsona v Británii, který je podle této televize "pijákem v salónu poslední šance".

Velmi se mi líbila dobře strukturovaná reportáž Filipa Šusty, který na relativně krátkém prostoru asi sedmi minut Johnsonovu situaci zábavně a informovaně vysvětlil. Ve své reportáži užitečně použil mj. i několik citací z rozhovoru, který k věci natočil s Janem Čulíkem. Koho to zajímá, může si ten pořad pustit Velmi se mi líbila dobře strukturovaná reportáž Filipa Šusty, který na relativně krátkém prostoru asi sedmi minut Johnsonovu situaci zábavně a informovaně vysvětlil. Ve své reportáži užitečně použil mj. i několik citací z rozhovoru, který k věci natočil s Janem Čulíkem. Koho to zajímá, může si ten pořad pustit ZDE , zmíněná "britská" reportáž je asi od minuty 17.



Měl bych jen dvě stručné připomínky. Do pořadu se nevešlo, že od brexitu se stala britská Konzervativní strana rukojmím fundamentalistického křídla poněkud šílených extremistů a byli to většinou právě ti, kteří minulý týden stovkou poslanců odmítli schválit velmi mírná nová proticovidová opatření. (Napříkald konzervativní poslanec Marcus Fysh označil v parlamentě nošení roušek za "nacismus" a vyvolal tak ostrou kritiku britských židovských organizací. Jiný známý šílenec, konzervativní poslanec Desmond Swayne, který v Dolní sněmovně prohlásil, že "na silnicích při automobilových nehodách umírá daleko více lidí než na covid a ježdění auty nezakazujeme". Ve skutečnosti zemřelo při automobilových nehodách v roce 2020 v Británii 1460 osob, na covid 146 000 lidí.) Pozorovatelé upozorňují, že britská Konzervativní strana se v minulosti dokázala vždycky velmi efektivně přizpůsobit náladám veřejnosti, a tak úspěšně vyhrát volby. To se se nyní neděje, strana je stále více obětí skutečně extremistické ultrapravice a veřejnost její postoje odmítá, nejde tedy jen o Johnsona.







Druhá věc: V závěru reportáže se vysvětluje, že Boris Johnson má "liberálnější" názory než středoevropští konzervativci, například podporuje akce proti globálnímu oteplování a na ochranu LGBT minority. To je snad do určité míry pravda, jenže u Johnsona je problém, že u něho skoro všechno zůstává pořád jen u řečí, takže je velkou otázkou za jeho liberálnější rétorika může mít na společnost nějaký dopad. Během nedávného klimatického summitu v Glasgow tam Johnson řečnil o nutnosti opatření proti globálnímu oteplování, jenže hned po projevu sedl do letadla (!) (ne, že by jel vlakem) a odcestoval do Londýna na večeři se svým kamarádem, bývalým šéfredaktorem listu Daily Telegraph a přesvědčeným klimaskeptikem. Tak nevím.







No ale ještě třetí věc, která ovšem občana ČR nebo Británie tolik zjevně nevzrušuje jako vyplýtvání obrovského množství peněz na kýčovité vybavení premiérova státního bytu či vládní mejdany v době, kdy celý národ musel být v lockdownu. Od začátku pandemie udělil Johnson a jeho "vládní" kumpáni svým kamarádům bez konkursu astronomické kontrakty na dodávky ochranných protiopandemických prostředků, často lidem, kteří se zdravotnictvím neměli vůbec nic společného. Některé ty dodávky se nikdy nerealizovaly, jiné, dovezené, byly nekvalitní a nepoužitelné. Držitelé kontraktů však astronomicky zbohatli.



