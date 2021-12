Další pěkné poučení pro katolickou církev, Okamuru a všechny stoupence odchodu ČR z EU

28. 12. 2021

Brexit: "největší katastrofa, jakou kdy nějaká vláda vyjednala"

Dostaly se k nám pěkné informace o kázání v některých českých kostelích o letošní půlnoční. Čeští kněží dnes často při kázáních rasisticky útočí na Romy, sprostě útočí i na homosexuály a novinkou při jedné půlnoční ve Středočeském kraji byly útoky na Evropskou unii - která prý "zakazuje" slovo "Vánoce"...

Jen si, milí kněží a milí okamurovci, zahrávejte s euroskeptismem. Jak to dopadá, informuje níže přiložené shrnutí z brexitérské Anglie... (JČ)



Brexit: "největší katastrofa, jakou kdy nějaká vláda vyjednala"





Britský sýrař konstatuje, že brexit a následné mezinárodní obchodní dohody Borise Johnsona stály jeho firmu 270 000 liber (8,1 milionů Kč).





Britský sýrař, který předpovídal, že ho brexit bude stát statisíce liber na exportu, charakterizoval odchod Británie z jednotného trhu EU jako katastrofu poté, co v uplynulém roce přišel o celý svůj velkoobchodní a maloobchodní obrat v Evropě. Simon Spurrell, spoluzakladatel společnosti Cheshire Cheese Company, uvedl, že osobní rada jedné britské ministerské náměstkyně, aby usiloval o trhy mimo EU a kompenzoval tím tak své ztráty, se ukázala jako "nákladný vtip".



"Ukazuje se, že naším největším konkurentem na této planetě je vláda Velké Británie, protože pokaždé, když uzavře nějakou 'fantastickou obchodní dohodu', nás tím z daného trhu vykopne - počínaje dohodou o brexitu," řekl.



Spurrell v lednu 2021 předpověděl, že ho brexit bude stát 250 000 liber na tržbách. "Přišli jsme o 270 000 liber, takže v té věci jsem se trefil," řekl a obchodní dohodu s EU po brexitu označil za "největší katastrofu, jakou kdy jakákoli vláda v historii obchodních jednání vyjednala".



Jeho internetový maloobchod byl zasažen okamžitě poté, co se britskému vyjednavači pro brexit Davidu Frostovi nepodařilo zajistit bez překážek obchodní dohodu, která by řešila prodej jednotlivým zákazníkům v EU.



Spurrell uvedl, že ze dne na den přišel o 20 % tržeb poté, co zjistil, že ke každé objednávce, včetně dárkových balíčků za 25 nebo 30 liber, musí předložit zdravotní certifikát za 180 liber. Uvedl, že životaschopnost jeho internetového prodeje se "zastavila".



Poté, co se zahájil osobní mediální kampaň s cílem upozornit na těžkou situaci britských vývozců a poskytl téměř 200 rozhovorů pro média po celém světě, byl pozván na online setkání s Victorií Prentisovou, náměstkyní minitra z britského ministerstva životního prostředí, potravin a venkova. Ta mu navrhla, že by trhy v třetím světě mohly kompenzovat rozsáhlé finanční ztráty jeho firmy Cheshire Cheese Company, které vznikly v důsledku brexitu.



Spurrell uvedl, že usiloval o nové obchody v Norsku a Kanadě, ale obchodní dohody uzavřené britskou vládou po brexitu mu to znemožnily.



"Už nemáme možnost obchodovat s EU, protože naši tři distributoři v Německu, Francii a Itálii rozhodli, že jsme nyní pro ně příliš drazí kvůli novým kontrolám a papírování.



"A nyní jsme po vládním uzavření obchodni dohody přišli také o Norsko, protože clo pro velkoobchod činí 273 %. Pak jsme zkusili Kanadu, ale vláda nám neřekla, že na každou zásilku nad 20 dolarů [15 liber] se vztahuje clo 244 %."



To znamenalo, že kanadští zákazníci, kteří si objednali dárkový balíček sýrů v hodnotě 50 liber včetně poplatků za dopravu, museli po příjezdu dopravce zaplatit clo ve výši 178 liber navíc, uvedl Spurrell. "Jak si dokážete představit, zákazníci reagovali: 'To si můžete odvézt, už to nechceme'."



Norské clo na balení sýra za 30 liber činilo 190 liber navíc, řekl.



Spurrell nyní usiluje o domácí trh s větší vervou, ale říká, že náklady na marketing "se astronomicky zvýšily", protože všichni jeho konkurenti musejí dělat totéž.





"Dříve jsme mohli prodávat v celé EU, nyní všichni lovíme ve stejném rybníku. Dříve jsme byli největšími online prodejci, ale nyní jsme naprosto bombardováni útoky všech našich sýrových konkurentů, protože si kupují všechny reklamy na Googlu, aby se nás pokusili porazit. Jsou to konkurenti, kteří by nás dříve nikdy neobtěžovali," řekl.



Podle Spurrella je "smutné", že brexit a další obchodní dohody uzavřené vládou zasáhly především malé a střední firmy, jako je ta jeho, které jsou po celé Británii důležitými zaměstnavateli.



Zdroj v angličtině ZDE



