Americký generálporučík: Nežijeme v 18. století, Rusko nemá právo diktovat státům, co mají dělat

29. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Ben Hodges, generálporučík americké armády (ve výslužbě), Centrum pro analýzu evropské politiky: Nevěřím, že Kreml chce skutečně vtrhnout na celou Ukrajinu. Nevidím velkou červenou šipku, která by vedla přes celou Ukrajinu. Nemyslím si, že by to síly Ruské federace skutečně dokázaly, ne proti současným ukrajinským silám a velmi odolnému obyvatelstvu, ale myslím si, že mají v úmyslu izolovat Ukrajinu od Černého moře a Azovského průlivu a ruské operační cíle by spočívaly v obsazení těchto pobřeží. A opravdu, myslím, že by to zničilo ukrajinskou ekonomiku a také by to pravděpodobně vedlo k pádu Zelenského vlády.



How real is the threat of a Russian invasion of Ukraine?



We asked an expert ⤵️ pic.twitter.com/NeNvCoRplo — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 28, 2021 Nevěřím, že Kreml chce skutečně vtrhnout na celou Ukrajinu. Nevidím velkou červenou šipku, která by vedla přes celou Ukrajinu. Nemyslím si, že by to síly Ruské federace skutečně dokázaly, ne proti současným ukrajinským silám a velmi odolnému obyvatelstvu, ale myslím si, že mají v úmyslu izolovat Ukrajinu od Černého moře a Azovského průlivu a ruské operační cíle by spočívaly v obsazení těchto pobřeží. A opravdu, myslím, že by to zničilo ukrajinskou ekonomiku a také by to pravděpodobně vedlo k pádu Zelenského vlády.







Myslím, že ta armádní akce je celá připravena a že by to mohlo být realizováno v docela krátké době. Důvodem je samozřejmě to, že se Kreml rozhodl vyvíjet tlak na Západ. A myslím, že chce prezentovat Ukrajinu jako zhroucený stát, aby Rusko zabránilo tomu, že se Ukrajina bude moci někdy skutečně integrovat na Západ, do EU nebo do NATO.



Myslím, že hlavním cílem Kremlu je obnovit takovou tu sféru, kterou znali lidé z 18. a 19. století, kdy Rusko mělo možnost diktovat zahraniční politiku a to, co se děje uvnitř států na jeho periferii, bez ohledu na to, co ty národy samy chtějí dělat.



Kreml rozmístil tyto tisíce vojáků a veškerou tuto techniku u Ukrajiny, aby vyvinul tlak na Zelenského vládu a doufá, že ji vyprovokuje k tomu, aby něco udělala, nebo že zvýší znepokojení v Evropě, aby získal ústupky, aby zlikvidoval zisky bývalých sovětských republik a zemí bývalé Varšavské smlouvy, aby jejich osamostatnění neutralizoval.



Nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je, aby Západ, a to nejen Spojené státy, ale i Západ s Evropskou unií a se spojenci v NATO, držel při sobě a dal Kremlu jasně najevo, že použití síly k další změně mezinárodně uznávaných suverénních hranic je nepřijatelné.



Diplomacie, jejímž výsledkem by bylo splnění jakýchkoli, podle mého názoru naprosto nerealistických, požadavků Ruska, to podle mého názoru není diplomacie. To by bylo mnichovanství. A také si nemyslím, že by se to mělo dít přes hlavy Ukrajiny nebo Polska nebo jiných zemí, a nežijeme v 18. století, kdy by dvě velké mocnosti rozhodovaly o tom, jak si rozdělit území. Myslím si, že v 21. století by státy měly mít možnost volit si svou vlastní zahraniční politiku a rozhodovat se o sobě samy.

0