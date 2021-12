Koronavirus: Počet mrtvých ve "východní Evropě", včetně ČR, přesáhl milion lidí

31. 12. 2021

Omikron se v ČR už šíří komunitně.



Podle modelů ÚZIS má 10-15% podíl na prevalenci, v Praze větší. Může převážit do dvou týdnů. — Matěj Skalický (@mskalick) December 30, 2021 - Jak už jsme informovali, antigenni testy na omikron nefungují: „Antigenní testy jsou nepřesné. Mohou zachytit jen každého třetího nakaženého omikronem. Kapacity PCR nejsou dostatečné.“ @omarsery1 v rozhovoru pro @Radiozurnal1 ⬇️ https://t.co/v05Xe2N6nj — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) December 30, 2021 - V Anglii bylo hospitalizováno na covid 92 dětí ve věku 0-5 let za jediný den:

- Francie už napodruhé zaznamenala více než 200 000 denních nákaz, přesně 206 243 infekcí.



- Británie ve čtvrtek registrovala 189 219 denních nákaz. Počet nákaz stoupl ve srovnání s dobou před čtrnácti dny o 116 procent. Ve čtvrtek zemřelo v Británii 332 denních mrtvých, je to nárůst o 147 procent ve srovnání s počtem mrtvých před dvěma dny, který byl 146 osob. Anglie trpí nedostatkem testů.

- Polsko zaznamenalo za posledních 24 hodin 14 325 nákaz, je to pokles o 35 procent ve srovnání s dobou před dvěma týdny. Do Polska se totiž ještě ve větší míře nedostal omikron a vlna nákaz tam vyvrcholila začátkem prosince. V Polsku na covid za posledních 24 hodin zemřelo 709 osob. Celkem v Polsku zemřelo na koronavirus 96 415 lidí.



- Počet mrtvých na covid dosáhl ve východní Evropě milionu osob, informuje Reuters. Rusko totiž předstihlo co do počtu mrtvých Brazílii a umístilo se na druhém místě na světě, hned za Spojenými státy. Rusko má více než 835 000 nadbytečných úmrtí. V listopadu zemřelo v Rusku na covid 87 527 osob, byl to dosud nejsmrtelnější měsíc. "Východní Evropa" je podle tiskové kanceláře Reuters Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Moldova, Polsko, Rumunsku, Rusko, Slovensko a Ukrajina. Reuters poznamenává, že omikron dosud ve větší míře východní Evropu nepostihl tak jako západní Evropu, nová vlna se čeká v těchto dnech.



- Německo má tisíce nákaz omikronem. V lednu tam bude dominovat, stejně jako dominuje v Británii, v Norsku, v Dánsku a v Portugalsku.



- Skotská premiérka Nicola Sturgeonová apelovala na občanstvo, aby se na Silvestra nescházeli s přáteli, protože počet nákaz ve Skotsku dosáhl nového rekordu téměř 17 000 nákaz a počet hospitalizací za jediný den stoupl o 20 procent. V pětimilionovém Skotsku je nyní hospitalizováno 810 osob.



- V Japonsku bylo ve středu potvrzeno 502 denních nákaz, poprvé za poslední dva měsíce byl překročen počet 500 nákaz. Před čtrnácti dny mělo Japonsklo 159 denních nákaz.

