Počet nákaz koronavirem na Floridě stoupl o 948 procent

4. 1. 2022

- Izrael bude očkovat čtvrtou dávkou zdravotníky a lidi nad 60.



- Týdenní průměr hospitalizací na Floridě stoupl od Vánoc do Nového roku o 40 procent. Počet nákaz stoupl za čtrnáct dní na Floridě o 948 procent. V USA usmrtil dosud koronavirus 820 000 osob. Průměrný denní počet nákaz v celých USA je nyní 418 000 infekcí denně. Jen 62 procent Američanů je očkováno dvěma dávkami a jen asi třetina plně očkovaných Američanů si nechala dát třetí posilovací dávku, která je účinná pro omikron. ZDE https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/03/us-covid-omicron-coronavirus-cases-florida



- Británie zaznamenala 157 758 denních nákaz a 42 denních úmrtí. Počet nákaz od 28.12. do 3. 1. stoupl o padesát procent. Ve středu bylo v britských nemocnicích 11 918 pacientů s covidem a 868 z nich bylo na ventilátoru.



- Skotsko v pondělí zaznamenalo 20 217 denních nákaz a 35 procent pozitivních testů.



- Americké regulační orgány schválily třetí posilovací očkovací dávku pro děti od 12 do 15 let.

