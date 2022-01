USA vyšetřují kremelského insidera, jenž se podílel na útoku na volební kampaň v roce 2016

5. 1. 2022

Kljušin se osobně podílel na hackerském útoku proti Demokratické straně.

To že IT ředitel Vladislav Kljušin míří do amerického vězení představuje ránu pro Kreml, vzhledem k informacím, jimiž disponuje, upozorňují Henry Meyer, Irina Reznikovová a Hugo Miller.

Před Vánoci úřady v Bostonu zveřejnily obvinění z insider tradingu vůči ruskému magnátovi, kterého několik měsíců stíhaly. Obviňují Vladislava Kljušina, kterého Švýcarsko vydalo 18. prosince, z ilegálního výdělku v rozsahu desítek milionů dolarů, kterého měl dosáhnout hackerskými útoky na údaje o korporátních výnosech.

Jenže Kljušin není obviněn jen z insider tradingu, ale je také insiderem Kremlu. Řídil IT společnost spolupracující s ruskou vládou. Před 18 měsíci obdržel čestnou medaili od Putina. Takže USA mají ve vězení nejvýše postaveného insidera Kremlu v nedávné historii.

Zpravodajci tvrdí, že pokud by se Kljušin rozhodl spolupracovat, může poskytnout Američanům podrobné informace o manipulaci voleb v USA v roce 2016.

Podle lidí v Moskvě blízkých Kremlu a bezpečnostním službám měl mít jednačtyřicetiletý Kljušin přístup k dokumentům souvisejícím s hackerskou kampaní proti Demokratické straně. Ty dokazují, že útok provedla skupina patřící k ruské vojenské rozvědce GRU, již americké společnosti pojmenovaly Fancy Bear nebo APT28. Tím by byl nezvratně doložen podíl ruské vlády na útoku proti americkému volebnímu systému.

Kljušinova firma M-13 spolupracovala s úřadem ruského prezidenta, vládou a ministerstvy.

Upozornění na ruské nepřátelské chování může zhoršit vztahy s Kremlem v okamžiku, kdy se Biden pokouší jednat s Putinem o snížení napětí v Evropě.

Zdroj v angličtině: ZDE

