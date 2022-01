Při sledování filmu Don't Look Up se mi promítl celý můj život v kampani

6. 1. 2022 / George Monbiot

Není divu, že tento film novináři odsoudili. Vymysleli stovky výmluv, proč se na satiru o klimatickém rozvratu K zemi hleď! nedívat: je "tupá", "křečovitá", "samolibá". Ale skutečný problém nepojmenují: je to o nich. Film je podle mého názoru silnou demolicí groteskních selhání veřejného života. A odvětvím, jehož selhání jsou odhalena nejbrutálněji, jsou média.

I když je film rychlý a zábavný, mně, stejně jako mnoha ekologickým aktivistům a klimatologům, připadal až příliš reálný. Měl jsem pocit, jako bych sledoval svůj dospělý život. Když se vědci ve filmu snaží upozornit na blížící se kometu, která zabíjí planetu, a tlučou hlavou o Velkou zeď popírání, kterou vztyčila média, a snaží se oslovit politiky s desetivteřinovým rozsahem pozornosti, všechen hněv, frustrace a zoufalství, které jsem v průběhu let cítil, ve mně vřely.

Když vědec, který kometu objevil a jehož zatlačily na konec programu blábolivé drby celebrit v ranní televizní show, vybuchl vzteky, připomnělo mi to mou vlastní ztrátu kontroly v listopadovém pořadu Good Morning Britain. Bylo to krátce po klimatické konferenci Cop26 v Glasgow, kde jsme byli svědky toho, jak se nejméně seriózní ze všech vlád (Spojené království bylo hostitelem jednání) nedokázala postavit k nejzávažnějšímu ze všech problémů. Po tisící jsem se snažil vysvětlit, čemu čelíme, a najednou jsem to už nemohl vydržet. V přímém přenosu jsem se rozplakal.



Dodnes se za to hluboce stydím. Reakce na sociálních sítích, stejně jako reakce na vědce ve filmu, byly skličující a zlé. Byl jsem hysterka. Byl jsem psychicky nemocný. Ale když vidím lhostejnost těch, kteří mají moc, když vidím, jak byla naše existenciální krize odsunuta na okraj ve prospěch malicherností a frivolnosti, uvědomuji si, že by se mnou bylo něco v nepořádku, kdybych se neztratil.



V boji s jakoukoli velkou škodou v jakékoli době se setkáváme se stejnými silami: rozptýlením, popíráním a klamem. Ti, kdo se snaží bít na poplach před blížícím se kolapsem našich systémů podpory života, brzy narazí na bariéru, která stojí mezi námi a lidmi, které se snažíme oslovit, bariéru zvanou média. Až na několik pozoruhodných výjimek se jedná o odvětví, které by mělo komunikaci usnadňovat.



Nejde jen o jeho jednotlivé hlouposti, které se staly neomluvitelnými, jako například platformy opakovaně poskytované popíračům klimatu. Jde o strukturální hloupost, které se média dopouštějí. Je to antiintelektualismus, nepřátelství k novým myšlenkám a odpor ke složitosti. Je to absence morální vážnosti. Je to prázdné plkání o celebritách a spotřebním zboží, které má přednost před přežitím života na Zemi. Je to reflexivní souznění se statusem quo, ať už je jakýkoli. Je to nekonečné prosazování názorů těch nejsobečtějších a nejasociálnějších lidí a vylučování těch, kteří se nás snaží bránit před katastrofou, s odůvodněním, že jsou "hodní", "extrémní" nebo "šílení" (od přátel z BBC jsem slyšel, že tyto výrazy se tam stále používají pro označení ekologických aktivistů).



I když se tito obchodníci s odváděním pozornosti zabývají danou problematikou, mají tendenci vylučovat odborníky a místo nich dělat rozhovory s herci, zpěváky a jinými celebritami. Posedlost médií herci potvrzuje předpovědi Guye Deborda z jeho knihy Společnost spektáklu, která vyšla v roce 1967. Věcnost je nahrazena zdánlivostí, protože i ta nejzávažnější témata musí nyní vyjadřovat lidé, jejichž práce spočívá v tom, že přijmou cizí podobu a mluví cizími slovy. Stejná média, která z nich udělala mluvčí, pak na tyto aktéry útočí jako na pokrytce, kteří vedou rozmařilý životní styl.



Podobně neomluvitelnými se stávají nejen jednotlivá selhání vlád v Glasgow a jinde, ale celý rámec jednání. Vzhledem k tomu, že klíčové systémy Země se možná blíží svému bodu zvratu, vlády stále navrhují řešit tento problém drobnými kroky v průběhu desetiletí.



Když zběsile bušíme do skla, vypadáme stále šíleněji. A cítíme to. Situace je skutečně šílená. Na těchto problémech pracuji od svých dvaadvaceti let, kdy jsem byl plný sebevědomí a naděje. Za chvíli mi bude 59 let a sebedůvěra se mění v chladný strach, naděje v hrůzu. Vzhledem k tomu, že vyrobená lhostejnost zajišťuje, že nás nikdo nevyslyší, je stále těžší vědět, jak se udržet. Většinu dní teď brečím.



Celý článek v anglickém originále ZDE

