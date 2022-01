Péťa vládne! Že to zvládne?

5. 1. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut



Novoroční projev pana Slušného byl. Snůška frází a neumětelsky zamaskovaná snaha přesvědčit občany, že měl a má plán. Plán žádný nemá, neměl a jen vaří z vody populistů. Vyměnili jsme hulvátství za rádoby slušnost, obsah je však zcela totožný. Andrej měl zástupy koblih, Péťa má zástupy Slušňáků, co jsou upřímní a nelakují. Přebarvíme Česko na žůžovo, pardon na fialovo, a lidem poskytneme almužny, ať vidí, že jsme nesmírně odpovědní, otevření a že nelžeme. A ne, že ne.

Péťa slibuje nejhorší rok v dějinách České republiky. A to znamená, že dokonce chce předstihnout svého předchůdce prognostika Klause, který podobně jako pan Fiala sliboval českým občanům utáhnuté opasky. Utáhnuté opasky za to, že ODS a její šéf zhasli až hrůza a ve státním měšci zůstala díra a pár hajzlíkových pavouků. Po vládnutí odpovědných pravic pak zůstávají mraky lidí bez domovů, v lepším případě na horentně předražených ubytovnách a plné sociálky. Sociálky musí kompenzovat lidem to, o co je za pomoci ODS připravili a připravují správní, slušní a poctiví oligarchové. A je to právě ODS, která Česku a světu nadělila světové oligarchy zvučných jmen. Jmen jako Kožený, Kellner, Babiš, Křetínský a jistě jsem na mnohé zapomněl. A je to právě ona ODS, která aktuálně po jednom ze svých potomků musí uklízet špínu věků. Bude nás jako vždy léčit obveselením mocných a bídou pro rostoucí skupinu chudých.

Předseda strany dojemně lidem pravdí, že je bude kurýrovat vodou s octem, solí a dlouhým bičem. Že je čas za předchozí vládu platit potem a krví. Vás spoluobčanů.

Na nezvládnuté situaci s covidem má velkou účast právě britským způsobem uhranutá ODS, na inflaci se nemalou měrou podílí BabišFialaStanjura daňový balíček a energetiku měrou větší než malou podělali správní borci z ODS.

A tak spolu s obrozenými kmotry Péťa doufá, že bude lépe již koncem tohoto roku. A mezitím bude tedy hůř než za fachidiota Klause. Nemístné je varování před populisty v rouše prostoty a primitivnosti, kteří by davům slibovali jednoduchá řešení. Varuje totiž před vlastní stranou a před samým sebou. Spásu vidí v předsednictví ODS v EU. Topolánek by měl vyprávět, jak byl „strong“. A ozvučení už pan Vondra s Orbánem a Kaczynskim připravili?

Opatření proti covidu, v podání této vlády lépe opatření pro covid, budou vrcholně rozumná, předvídatelná a přiměřená. Tolik lží, tolik lží v jedné větě. Ostatně celý národ vás viděl, jak dokážete na ministerstvu vydávat opatření, která zítra opatřujete opatřením novým. Následuje ve všech médiích mediální smršť, kde se národ dozví, že Válek nevinen a že za vše může Babišův výsadek nastrčených podlých sabotérů. Proč se testuje ve školách a podnicích antigenními testy, které nerady identifikují omikron? Kdo je objednal, když Válek věděl, že to tak je? Nebo nevěděl? Co tam pak dělá? Kolik to naši zemi ohroženou drahotou stálo peněz a kdo inkasoval? Rozumně zrušený nouzový stav už nese předpokládané a jasné výsledky. K tomu lék od Pfizeru, jenž je chlapák i na omikron, nelze ani objednat, protože pan Stanjura přesvědčil stranu a lid, že rozpočtové provizorium je věc báječná a užitečná.

Pan Válek má sice nekonečné strategie a ke každé deset variant, ale tři k pandemické slávě kroky mířící zcela zkolabovaly, ministra trapně zesměšnily a Fialovou vládu na duši zhmoždily.

Za naše vaše problémy může cizina a předchozí vláda. Poslanecká sněmovna, ve které byli hojně zastoupeni poslanci ODS, Top09, lidovců, starostů a pirátů, nemůže za nic. Senát s většinou výše uvedených stran dokonce vedl a vede politik za ODS. Ale Senát je rovněž nevinen v plném rozsahu.

Řešení bude složité a dlouhodobé. Ohrožená jsou pracovní místa, úspory a ekonomika. Neříkali náhodou ekonomové té odpovědné ODS, že daňový balíček odkloní státu sto miliard ročně? A co dělali politici ODS 2006 až 2013 pro nové zdroje energie? Solární tunel po nich zbyl a dostavba jádra v nedohlednu. Tehdy byl ještě čas. A teď? Stanjura informatik školený na IQ151 říká do větru a soláru, že ceny energií budou navždy vysoké. A to rozpočtové provizorium nám vyloženě prospěje. Pěje s hrdostí nadaného pěvce Stanjura.



Naštěstí Péťa vyjednal zelené jádro a zelený plyn. Tedy vyjednal v neděli, dokud v pondělí neplakal Beneš, báječní průmyslníci a hoši od tepla, že si to zelené jádro a zelenější plyn může zelená EU nechat. Na takové přísné podmínky se naši slavní podnikatelé s lidskou chudobou mohou vebodnout. Beneš, Fiala, ODS, průmyslová lobby a teplárny neudělali populisticky pravicové K zemi hleď. Udělali přímo ukázkové Pod zem hleď. Pod zem hleď, křič, řvi a kopej na všechny strany.



Cestu z krize energetické Péťa vidí v tvrdé a trpělivé práci vlády a strany. Oni vždy ti, co nemají ani páru o tom, jak z krize, kterou většinou sami způsobili, fanaticky žvaní o tom, jak budou pracovat 30 hodin denně. Navíc chce Péťa hledat spojence. Hádejme, kde je v Polsku a v Maďarsku hodlá najít? Lidem, kteří budou díky nové vládě ČR v chudobě a bídě, slíbil pan Fiala adresnou pomoc. Adresu na Úřad práce mají, tak hybaj. Osudím mnohých, pod pečlivým, ale spravedlivě přísným pohledem pana Fialy a Stanjury, bude točit lidový Jurečka. Ovšem pan Jurečka říkal, že se o lidi na dně pak stát postará. A já, hlupák jeden orlovská, jsem si myslel, špatně a neuváženě, že je lepší vládnout tak, aby se na dno občan raději nedostal. Do Milostivého léta chce lidovecký dobrodruh a lidumil navrátit dluhy k státu, které byly nevymahatelné. Takový dobrák to je.

A budeme kousat hromadně do kyselých jablek, ale daně bohatým nikdy nezvýšíme. Naděláme z těch, co ještě něco mají, chudáky a z chudáků bídníky. Úspory budou nalezeny tam, kde to občany nebude bolet. A to je, slušný Péťo, kde? Ono když má člověk hlad, je mu zima a nemá šanci z osidel lichvářských oligarchů uniknout, tak to bolí. Péťa a jeho vláda pracuje od svého jmenování, svátky nesvátky, volno nevolno, noc nenoc… až bude líp. Projev byl samé pracovat, pracovat, pracovat, neboli makat, makat a makat. Makat? To už přeci nedávno někdo říkal. Pokud chce ODS řešit energetickou krizi, ať se koukne do ciziny. Tam z lidí nedělají bezdomovce kvůli desetkráte předraženým cenám pro laskave spekulanty a ubohé nemajetné výrobce energií z fosilů. V projevu nebyla ani zmínka o vzdělání. Podivné. Nicméně jsem zaznamenal jásot průmyslníků nad tím, že vláda konečně našla odvahu nepřidávat učitelům, zdravotníkům, policistům, hasičům, sociálním pracovníkům a hygienám. Taková tupá radost to byla. Navíc si inflace sežere další procenta z platů.

Závěrem

Státní rozpočet odborníka Stanjury bude možná v dubnu. Procovidová opatření k šíření omikronu jsou přijata a realizují se. Na ceny energií vláda pracovitě kašle a energetickou chudobu přenechává již tak zbědovaným občanům České republiky. Fialův novoroční projev byl sice prost vulgarit a slovakismů, ale byl tak prázdný a nicneříkající, že projevy pana Andreje a pana Miloše se v konkurenci slušného Péti nemají za co stydět. Česká republika, dle Fialy, patří do světové extra třídy, nicméně v Evropě, kde se tuším již nějakou dobu nalézáme, nehrajeme ani desáté housle. Proti zhýralé zelené EU se spojíme s Polskem, Slovenskem a Maďarskem a jako šťastný houfec visergrádských idiotů odskáčeme do ruského područí. S úsměvem a nadšením.

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého























0