Koronavirus: Británie posílá do zahlcených nemocnic vojáky

7. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

- Británie vyslala do londýnských nemocnic 200 vojáků, z toho 40 vojenských lékařů na pomoc s vlnou pacientů s covidem. V důsledku nákazy omikronem totiž je značná část zdravotnického personálu nemocná a není schopna chodit do práce. ZDE - Brazílie zaznamenala 35 826 denních nákaz, je to nejvyšší denní počet od září 2021, a také 128 denních mrtvých. Celkem Brazílie zaznamenala od začátku pandemie 22 386 930 nákaz a 619 641 mrtvých.- Americká studie, zda očkování ovlivňuje ženské měsíčky, zjistila malou a dočasnou změnu. Vědci sledovali 4000 žen během šesti jejich menstruačních cyklu a v průměru menstruace po očkování začala o den později než obvykle. Nedošlo k změně počtu menstruačních dní.