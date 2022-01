Jak mě dočista uklidnili

7. 1. 2022 / Karel Dolejší

Ministr zahraničí Jan Lipavský se dnes ve 14 hodin zúčastní pravděpodobně nejdůležitějšího jednání ve svém životě. Není ale známo, s čím na ně půjde, jen že "bude k tomu dávat určitě nějaký tweet". - Konečně ve svých padesáti letech vím, kde žiju. V Hobitíně.

Rusko se systematicky snaží vyloučit bývalé kolonie SSSR z rozhodování o tom, jak bude napříště vypadat evropská bezpečnostní architektura. Trvá na dvoustranných jednáních s USA o jejím přepracování, ostatní státy "nepovažuje za sobě rovné".

Dvoustranná ruská jednání s Američany proběhnou v pondělí 10. ledna v Ženevě, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg si ovšem ještě prosadil následná jednání Rady NATO-Rusko (deaktivované v dubnu 2014 po útoku na Ukrajinu) v obvyklém formátu na úrovni velvyslanců v Bruselu 12. ledna, která bude osobně řídit. A když Moskva termín odsouhlasila, teprve oznámil, že ministrům zahraničí všech členských zemí umožní předem s ním konzultovat dané téma a pozice svých zemí na videokonferenci Atlantické rady. Koná se dnes ve 14 hodin.

Stoltenberg se ihned dočkal vzteklé ruské reakce za to, že - řečeno po staru imperialistickou němčinou - i Zwischenländer nakonec přece jen proti vůli Kremlu zapojil do jednání. Například Evropská unie nedostala vůbec žádnou možnost do klíčových jednání s Ruskem mluvit.



I Česká republika tedy navzdory ruským machinacím a díky Stoltenbergově "kulišáckému" postupu získala poměrně obsáhlý prostor k tomu, aby se podílela na přípravě jednání. V Atlantické radě se tradičně rozhoduje konsensuálně, takže teoreticky není možné, aby zde prošlo něco, co by si Česko nepřálo.

Pokud ovšem ví, co vlastně potřebuje a chce.

Na dotaz, s čím dnes půjde ministr zahraničí Jan Lipavský na odpolední virtuální mítink Atlantické rady, mi bylo komunikačním odborem jeho úřadu sděleno, že "bude dávat určitě nějaký tweet".

To mě samozřejmě dočista uklidnilo. Je vidět, že o příležitosti, kterou nám Stoltenberg naservíroval s ne zcela triviálními obtížemi, v Černínském paláci důkladně jednali, tým poradců zpracoval ministrovi podrobné podklady a doporučení ohledně toho, jaké jsou v dané situaci zájmy České republiky, které by neměly být opomenuty, a komunikační odbor dostal k dispozici shrnutí příslušné vyjednávací pozice.

Představte si tu hrůzu, kdyby místo toho někdo dělal zahraniční politiku via Twitter, úplně jako Donald Trump...

(Ovšemže si nemyslím, že jde o výsledek práce komunikačního odboru.)



