Až 40 procent Izraelců onemocní omikronem, varoval izraelský ministerský předseda

10. 1. 2022

čas čtení 3 minuty

Tzv. "pracovní karanténa" je šílenství, Lidi budou chodit do práce a šířit tam nákazu. Kdy toho Válka vyženete vidlemi z toho ministerstva? Jde o život. (JČ) Je nyní opravdu dobré zkracovat karanténu 🤔?@ZdravkoOnline https://t.co/6vxfAQ6J9w — Martina (@MartinaHvozden1) January 9, 2022 - Až 40 procent Izraelců dostane omikron, varuje izraelský premiér Bennett. Omikronem budou nakaženy 2 - 4 miliony Izraelců. ZDE

- Německo bude studovat, do jaké míry jsou antigenní testy spolehlivé pro omikron, konstatoval ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Výsledky studie budou známy do několika týdnů. Dodal, že Německo si musí vypracovat novou strategii pro omikron a vyvinout novou vakcínu rychle, pokud by vznikla nová, smrtnější mutace.



VIRUS vs OČKOVÁNÍ



Spousta lidí se dokola pře o tom, jaký mají vakcíny ochranný efekt. Tak tady jsou čísla z Česka k 9/1/22 (ÚZIS) pic.twitter.com/z0uirJYKRl — Matěj Skalický (@mskalick) January 9, 2022 Tzv. "pracovní karanténa" je šílenství, Lidi budou chodit do práce a šířit tam nákazu. Kdy toho Válka vyženete vidlemi z toho ministerstva? Jde o život. (JČ)









Výborná zpráva: Třetí posilující dávka vakcíny poskytuje 80-90% ochranu proti hospitalizaci po infekci variantou Omikron, a to i u lidí nad 65 let. Prosím nedůvěřujte všem, kteří tvrdí, že vakcíny nemají žádný efekt. Vakcíny jsou stále jednou z nejlepších zbraní, které máme. pic.twitter.com/DjfGBvFdcY — Zdenek Hel (@HelZdenek) January 9, 2022

0

381

- V Anglii se šíří hlasy, že by se mělo zrušit všeobecné testování a nezavádět čtvrtou posilovací dávku. V budoucnosti by se měla ochrana před covidem zaměřit jen na zranitelné skupiny, tvrdí někteří vědci. V sobotu však Británie zaznamentala více než 300 denních úmrtí na covid.- Itálie v neděli registrovala 157 denních úmrtí na covid a počet denních nákaz poklesl z na 155 659 ze 197 552. Celkem zaznamenala dosud Itálie 7,4 milionů nakažených. Hospitalizováno je v Itálii v neděli 15 647 pacientů.- Ultrapravicoví konzervativní poslanci Dolní sněmovny varovali Borise Johnsona, že se proti němu vzbouří, jestliže tento měsíc nezruší veškerá proticovidová opatření.- Afrika zaznamenala od začátku pandemie více než 10 milionů nákaz. Nejpostiženější jsou Jihoafrická republika, Maroko, Tunisko, Etiopie a Libye.- V Kuvajtu a v Kataru vzrostly denní nákazy nad dosavadní rekordy zaznamenané v létě 2021 a 2020.- Řecko oznámilo, že občané, kteří nebudou očkováni třetí, posilovací dávkou do 1. února, budou mít zákaz vstupu do většiny veřejných místností.- Londýnská nemocnice King's College Hospital varovala, že se obává, že přijde asi o 1000 zdravotníků, kteří nejsou očkovaní. Povinné očkování pro zdravotníky, kteří přijdou do styku s covidovými pacienty, je nařízeno od 1. dubna 2022. Z 14 000 zaměstnanců této nemocnice je asi 10 procent neočkováno.- USA a Japonsko se dohodly, že američtí vojáci nebudou vycházet ze základen v Japonsku, aby nešířili nákazu.- V Irsku je v karanténě asi 12 000 zdravotníků, takže nemocnice mají problémy.Zdroj v angličtině ZDE