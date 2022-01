Proti odvolání polského velvyslance v ČR

11. 1. 2022

Tento týden protestovali Petr Bartoš, Ewa Klosová, Petr Pospíchal, Anna Šabatová, Petruška Šustrová proti vandalskému odvolání polského velvyslance Jasińského v ČR stranou Právo a spravedlnost. Nyní publikujeme protest z polské strany. Jeho autorem je Aleksander Gleichgewicht. Tomasz Oryński o něm píše:

Aleksander Gleichgewicht je vratislavský fyzik. V roce 1980 byl velmi aktivní v protikomunistické opozici, byl jednou z osob odpovědných za vznik pirátského opozičního rozhlasového vysílání "Radio Solidarność" ve Vratislavi. Během stanného práva byl zatčen, rok internován a poté propuštěn z práce. Následující dva roky působil v podzemním hnutí a byl významným členem Solidarność Polsko-Czechosłowacka, než v roce 1984 emigroval do Norska. Do Polska se vrátil v roce 2001 a posledních dvacet let se aktivně podílí na kulturním a politickém životě města Vratislavi. Zde je jeho protest:



Jako jeden z iniciátorů polsko-česko-slovenského hnutí Solidarita v roce 1981 bych rád prezentoval svůj postoj k odvolání Mirosława Jasińského z funkce polského velvyslance v České republice:

Jste idioti, bezmozci, šašci, pičusové, tupci, cimbuří, retardi, hlupáci, hazardéři, blázni, idioti, imbecilové, zelohlavci, kreténi, tupci, kladiva, mezci, osli, , blbci, patafilové, magoři, ptačí mozky, prázdné hlavy, cvoci, tupci, flákači, , trepky, bláto...

(doplňte prosím)

Nacionální bolševici ze strany Právo a spravedlnost, kteří odpovídají výše uvedeným charakteristikám , obdrželi řešení nesmyslného konfliktu se spřáteleným národem [ohledně dolu Turów]. Velvyslanec Mirosław Jasiński vyřešil problém za 10 minut! Vědomě a přesně naznačil cestu ven, aniž by vláda strany PiS ztratila tvář. Nyní se problém jen zvětší!



Může velvyslanec zachránit svou zemi před katastrofou a vládu před posměchem? Zvláště když byl pověřen takovou misí a důvěřoval svým zkušenostem, znalostem a kontaktům? Ano, třikrát ano! A byla by ztráta času zabývat se nuancemi diplomatického protokolu a zvažovat, který prst je ten, který se při pití koňaku uhýbá. Zvláště když to dělá pan Sasin (brzy bude obviněn z řady trestných činů) nebo paní Zalewská (ukončení konfliktu v Turowě během několika týdnů oznámila... před rokem). Místo aby poděkovali, že jim někdo zachránil zadek a peníze, vyhrožují tresty za "zradu". Počkejte si, až se to obrátí....



No, jaká je PiS, to vidí každý. Mirek také.



Celá tato pochybná společnost má poměrně omezené znalosti o České republice. Polsko-české vztahy jsou pro ně souloží Mieszka s Dąbrówkou (asi jsme byli na vrcholu), lítostí nad Zaolziem a stereotypy o směšných Pepících - rozených kolaborantech s Němci, opuchlých od piva a knedlíků, zbabělcích a konformistech.



Koneckonců, jak říkával učitel vojenské přípravy na reálném gymnáziu ve 30. letech minulého století:



"Chlapci, Čech je děvkař, zloděj a muzikant!"



Dobré, co?



Mirka Jasińského znám více než 40 let. Nikdo neudělal pro polsko-české vztahy tolik jako on. Inspiroval desítky, stovky lidí na obou stranách uzavřené hranice. Jako vůdce podzemního polsko-československého hnutí Solidarita inicioval vytváření autentických vztahů mezi lidmi a kruhy zdola, které se později promítly do politických a kulturních vztahů, když se stal diplomatem a později ředitelem Polského institutu v Praze.



Vyjmenovávat jeho zásluhy v podobě desítek dokončených projektů sloužících oběma národům by trvalo dlouho. Zúčastnil jsem se několika z nich. Zblízka jsem viděl Mirka v akci.



Mirek se před mnoha lety distancoval od politiky. Jako schopný a angažovaný ředitel Městské galerie ve Vratislavi se úspěšně věnoval jedné ze svých velkých vášní - umění. Pořádal nádherné výstavy, které byly oceňovány v mnoha zemích.



Vzdal se toho všeho, aby nám všem pomohl dostat se z této svízelné situace, z této hluboké krize sousedských vztahů, kterou nezpůsobili Češi (ani tu turovskou díru), vztahů, které budovaly těžce po celá desetiletí. Do značné míry právě díky němu.





Chápu překvapení mnohých, že člověk takové úrovně a integrity přijal žádost řešit turowský problém (na popud svých pravicových přátel z vratislavského okruhu Mateusze Morawieckého). Nepochybuji však o tom, že své poslání chápal jako skutečný pokus o zastavení katastrofy.







Láhev na vás bude čekat. Budeme se muset zeptat několika dalších ušlechtilých duší. Protože ta moravská slivovice je silná asi ze 70 % a my už jsme slabší...







Ano, silná, jako skutečná polsko-česká solidarita. Jako skutečné přátelství.

V komentáři k příspěvku Bogdana Zdrojewského jsem napsal, že jsem rozhořčen Mirkovým propuštěním:" Mirek je prostě odvážný muž s charakterem. Jeho pozice v Praze, kterou si vydobyl jako zakladatel polsko-česko-slovenské Solidarity a budovatel dobrých vztahů s našimi jižními sousedy po celá desetiletí, dávala naději na řešení konfliktu, který byl rozdmýchán arogancí a ignorancí strany Právo a spravedlnost. Hlupáci z PiS však potřebují loutky, nikoli nezávislé lidi. Mirkova mise, zahájená dnes již slavným rozhovorem, nabízela šanci na dohodu s Českou republikou, kde měl nový velvyslanec mnoho vlivných přátel. Promarněná příležitost a Mirek ukázal svou vysoklou úroveň a pravděpodobně ztratil veškeré iluze o lidech ze strany PiS, včetně svých několika 'přátel'".Mirku, tuhle placatku moravské slivovice jsem dostal od svých českých bratrů, kdysi statečných a neúnavných pašeráků přes hranici. Před více než rokem bylo jedno z vratislavských náměstí pojmenováno po polsko-česko-slovenském hnutí Solidarita. Myslím, že ho chtěli věnovat vám, ale vy jste tehdy někam zmizel s významnými hosty z obou zemí. Snad abyste diskutovali o velvyslanectví? Nevadí!