Putin hrozí velkou válkou. Proč to dělá právě teď?

12. 1. 2022

Spojené státy nejsou ochotny souhlasit s požadavky, které Rusko považuje za nejdůležitější. Otázkou je, co dělá prezident Vladimir Putin, napsal Per Kristian Aale.

Spojené státy a Rusko zahájily v pondělí v Ženevě jednání, aby se pokusily dosáhnout dohody. Rusko shromáždilo velké síly na svých hranicích s Ukrajinou a prezident Vladimir Putin v podstatě řekl, že dojde k válce, pokud USA a NATO nesplní řadu požadavků.

Mimo jiné: Ukrajina nesmí nikdy vstoupit do NATO a Západ se musí držet dál od této sousední země. NATO zastaví veškeré rozšiřování na východ, což by se týkalo i Švédska a Finska, a NATO by muselo stáhnout vojáky a rakety z východní Evropy. (Kromě Polska a Rumunska, kde se nacházejí protiraketové instalace Američanů, ve východní Evropě žádné "rakety NATO" nejsou - pozn. KD.)

Mají být zastaveny veškeré vojenské aktivity NATO na Ukrajině, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve střední Asii.

V praxi by to znamenalo zvrátit vývoj bezpečnostní politiky v Evropě od pádu Sovětského svazu před 30 lety.

USA by souhlasily se zákazem určitých typů raket s jadernými hlavicemi a snížením počtu vojáků a cvičení v oblastech poblíž hranic. Ale Američané také rovnou zamítli požadavky, o nichž Rusové řekli, že jsou pro ně minimem.

Odborníci se domnívají, že situace je nevyřešená a riziko války stále velké. Otázkou je, co Putin udělá, pokud nedostane, co chce.

Proč ale Putin přichází s tak tvrdými požadavky právě teď? Podle některých expertů by za tím mohla stát situace vyvolaná vypovězením smlouvy INF před rokem a půl.

