Švédské ozbrojené síly: Nelze vyloučit ruské válečné kroky proti nám

12. 1. 2022

Švédské ozbrojené síly nevylučují ruské válečné činy proti Švédsku, upozorňuje John Granlund. Švédské ozbrojené síly nevylučují ruské válečné činy proti Švédsku,

Od Vánoc švédská armáda zvyšuje svou připravenost - a operace stále probíhá prostřednictvím opatření, jež se týkají veškerých ozbrojených sil.

"Je to mimořádně vážná situace," říká velitel operace generál Michael Claesson pro deník Aftonbladet.

Ruská hrozba "vojensko-technickými opatřeními", pokud Západ odmítne seznam požadavků, donutila švédské ozbrojené síly k přijetí opatření zvyšujících připravenost letectva, námořnictva i pozemní armády, prohlásil ministr obrany Peter Hultquist. "Musíme přijmout opatření, která nebývají součástí každodenní životní rutiny."

Operační velitel ozbrojených sil Michael Claesson označil situaci za "mimořádně vážnou". "Máme dobrý přehled o tom, co se děje v naší geografické oblasti, zatímco sledujeme další místa jako Ukrajinu, Kazachstán, i tato takzvaná jednání, která si Rusko vynutilo."

Zmínil i řadu dalších opatření, která by mohla být zavedena během probíhající operace. "Mohlo by to být obnovení rovnováhy námořních zdrojů mezi východním a západním pobřežím, přeorganizování pátrání po incidentech na letišti Visby, aby se zkrátily reakční časy, přizpůsobení připravenosti personálu, aby se zajistilo, že ti kdo rozhodují jsou na správném místě, a jinak, jak jsem řekl, práce na sběru informací, průzkumu a zdrojích za účelem vytvoření obrazu situace," dodal Claesson.

"Mohu jen konstatovat, že udržujeme dobrý situační obraz a děláme to také společně s partnery... pokud se mě zeptáte na bezprostřední riziko ozbrojeného násilí, řeknu, jak jsem řekl: Nemohu to vyloučit. Je však také důležité vyvážit obraz a říci, že různí aktéři, v neposlední řadě Rusko, jsou rádi, pokud zůstanou pod úrovní toho, co by se dalo nazvat válkou. - Máme dobrou představu o tom, jaké schopnosti má Rusko a jak využívá své ozbrojené síly."

Jak by mohlo být Švédsko v tuto chvíli zataženo do konfliktu? "Mohou to být situace, které eskalují, incident na moři nebo ve vzduchu, který do něčeho eskaluje. To však může protistrana použít i pro argumenty ohledně přijetí jiných opatření."

Zdroj ve švédštině: ZDE

